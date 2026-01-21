Liverpool remata Motorola G35 de 128gb, con dos cámaras, al 50% de descuento

En medio de las ofertas que suelen aparecer en tiendas como Liverpool , el Motorola Moto G35 ha llamado la atención por un descuento que ronda el 50%. Originalmente listado en unos 6,000 pesos, este modelo con 128 GB de almacenamiento se ha encontrado recientemente en promociones desde 2,451 pesos, una cifra que lo posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un smartphone nuevo sin gastar de más.

Características del Moto G35, al 50% de descuento en Liverpool

El Moto G35 no es un teléfono de gama alta, pero sí ofrece un equilibrio interesante entre características y precio. Está pensado para usuarios que pasan tiempo viendo videos, usando redes sociales o necesitan un equipo confiable para el día a día. Además, incluye conectividad 5G, algo que ya no es exclusivo de los modelos más caros.

Una de sus ventajas más notables es su pantalla de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que hace que todo se vea más fluido al deslizar o jugar. También cuenta con Corning Gorilla Glass 3, que le da una capa extra de protección contra rayones.

A continuación, un resumen de lo que ofrece el Moto G35:



Pantalla: LCD IPS de 6.7” con resolución Full HD+ y 120 Hz

Procesador: Unisoc T760 (ocho núcleos, 2.2 GHz)

Memoria RAM: 4 GB (ampliables hasta 8 GB con RAM virtual)

Almacenamiento: 128 GB (ampliable hasta 1 TB con microSD)

Cámaras traseras: Principal de 50 MP + ultra gran angular de 8 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 18W

Sistema operativo: Android 14

Resistencia: Certificación IP52 (protección contra salpicaduras)

Formas de pago y envío para el Moto G35 en Liverpool

En cuanto a formas de pago, Liverpool permite comprarlo con tarjeta propia en hasta 6 meses sin intereses, o con otras tarjetas de crédito en plazos similares. También está disponible el pago en efectivo o mediante el monedero digital de la tienda.

Para quienes prefieren no esperar, la opción de Click & Collect permite reservar en línea y recoger el equipo en la sucursal más cercana en cuestión de horas, siempre que haya existencia. El envío a domicilio es gratis en toda la República Mexicana, con entregas entre 2 y 7 días hábiles.