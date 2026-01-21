¡Tu y yo y Zaboomafoo! Presentan a Junius, bisnieto del lémur más famoso de la televisión

Los recuerdos de la infancia de muchos despertaron tras el anuncio del nacimiento de Junius, el bisnieto del lémur que inspiró al personaje de Zaboomafoo , una de las series más populares de la televisión a finales de los años noventa.

Nace bisnieto de Zaboomafoo

El Duke Lemur Center dio a conocer que nació Junius, el bisnieto de Jovian, un lémur que inspiró al personaje de Zaboomafoo en los años noventa. Fue mediante redes sociales que la institución informó sobre el nacimiento de esta especie sifaca de Coquerel que se encuentra en peligro de extinción.

Cabe recordar que Jovian murió en 2014 a los 20 años, sin embargo su linaje permanece ahora con el nacimiento de su bisnieto. Según datos del centro, Junius se suma a más de 3 mil 400 crías registradas desde la fundación del Lemur Center en 1966.

Zaboomafoo, una serie que destacaba la importancia de los animales y ecosistemas

En 1999, llegó a la televisión mexicana un programa infantil cuyo objetivo era conocer el reino animal y sus curiosidades y el protagonista era Zaboomafoo quien junto a los hermanos Martin y Cris Kratt mostraban contenidos relacionados con los animales, sus comportamientos y su hábitat.

La idea de la serie era combinar tomas de la especie en su estado natural para luego ser relevado con una marioneta. Jovian vivía con su mamá Flavia y su papá Nigel en el centro Duke, durante dos semanas filmaron el comportamiento de estos lémures y Jovian fue elegido para las tomas y Nigel para crear el títere. Zaboomafoo tenía cinco años cuando debutó por primera vez en la televisión canadiense.

