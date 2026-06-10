Constellation Brands recibe la máxima distinción empresarial de México por su calidad, innovación y generación de valor

Constellation Brands fue reconocida con el Premio Nacional de Calidad, la máxima distinción empresarial de México otorgada por el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.

El reconocimiento respalda más de una década de trabajo de la compañía en México, donde ha consolidado una operación basada en estándares internacionales de calidad, innovación y sustentabilidad. Desde 2013, la empresa ha invertido cerca de 12 mil millones de dólares en el país, fortaleciendo su presencia productiva y su contribución al desarrollo económico regional.

La evaluación consideró aspectos como estrategia, liderazgo, enfoque al cliente, transformación digital, capital humano y creación de valor para distintos grupos de interés.

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Actualmente, Constellation Brands opera cervecerías en Coahuila y Sonora, además de una nueva instalación en construcción en Veracruz, en las cuales destaca el impulso del talento local, con más de 5,000 colaboradores, de los cuales el 90% pertenecen a las comunidades donde se ubican las cerveceras.

Para la compañía, este reconocimiento confirma que la mejora continua forma parte de su cultura organizacional y de una visión de largo plazo orientada a generar valor sostenible para clientes, colaboradores, proveedores y comunidades.