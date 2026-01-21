Universidad implementa estudiar a Batman en sus aulas con un curso de análisis en Canadá

El Caballero de la Noche; sus comportamientos, entrenamiento y los orígenes de sus villanos son un cúmulo de elementos que son dignos de ser estudiados, por lo que una universidad en Canadá ha implementado un curso para analizar todos estos conceptos. La idea es entender y conocer a Batman con base en la ciencia.

Batman es uno de los personajes de cómics más popular en el mundo, por lo que conocer a fondo sus capacidades desde la perspectiva científica no está de más y es por eso que la Universidad de Victoria, en Canadá lanzó un curso al que han llamado The Science of Batman, y que se ha impartido en las instalaciones del departamento de ciencias del ejercicio.

¿De qué trata el curso sobre Batman en la Universidad Victoria?

Este curso no solo es una clase ocasional, pues está basado en la ciencia y con ello se han analizado las habilidades de Bruce Wayne y cómo convertirse en Batman podría ser una realidad para alguna persona.

The Science of Batman fue inspirado en el libro Becoming Batman, del profesor E. Paul Zehr, un reconocido científico especializado en neurociencia y biomecánica. Y con eso como base las sesiones mostraron al Caballero de la Noche como un caso de estudio que sirve para explorar el funcionamiento del cuerpo humano bajo condiciones extremas y entender los límites del cuerpo y la mente al someterse a entrenamiento entrenamiento físico de alta intensidad.

En pocas palabras las clases analizan hasta dónde pueden llegar el físico y el cerebro de los humanos, usando a Batman como ejemplo para explicar el entrenamiento extremo la resistencia física y control mental desde la visión científica.

El futuro de Batman en el Universo Cinematográfico de DC

James Gunn, encargado de la nueva etapa del Universo Cinematográfico de DC confirmó recientemente que no habrá dos películas de Batman en un mismo año por lo que el esperado filme basado en la novela gráfica Brave and the Bold tendrá que esperar hasta después de que salga The Batman 2, la película en la que Robert Pattinson regresará como el Caballero de la Noche.

Esta entrega está programada para el 1 de octubre de 2027 y será la segunda de una trilogía dirigida por Matt Reeves.

Desde que se anunció que habría una versión live action de Brave and the Bold, que introducirá a un nuevo actor como Batman ha levantado gran expectativa. Sin embargo, Gunn aseguró que jamás lanzaría dos películas de Batman en un mismo año:

"Creo que tanto Batman como Wonder Woman son increíblemente importantes, pero no voy a tener dos películas de Batman en el mismo año."

