El Señor de los Anillos regresa a Cinemex con reliquias dignas de coleccionar; detalles de las palomeras y vasos

La épica de J.R.R. Tolkien vuelve a la pantalla grande. Cinemex anunció el reestreno de El Señor de los Anillos en su versión extendida para conmemorar los 25 años de La Comunidad del Anillo, uno de los hitos más influyentes del cine moderno.

El regreso se realizará en salas de cine de México a partir del 29 de enero de 2026 y promete una experiencia completa, funciones maratónicas, escenas inéditas y coleccionables oficiales que buscan conquistar tanto a nuevos espectadores como a fans veteranos.

¿Qué coleccionables trae Cinemex?

Vaso coleccionable con diseño inspirado en La Comarca

Palomera coleccionable con la frase “Un anillo para gobernarlos a todos” y el Anillo Único

¡¡La Versión Extendida de la Trilogía de El Señor de los Anillos llega a Cinemex!! Por primera vez en México... por si Mar no lo había dicho lo suficiente. 🧝‍♂️😱😉 Atentos este 15 de enero, que tendremos más info. pic.twitter.com/bzQIyDuPz5 — Cinemex (@Cinemex) January 9, 2026

Ambos artículos incluyen el logo oficial del 25 aniversario y se perfilan como piezas de alto valor para coleccionistas. Cinemex refuerza así la tendencia de experiencias cinematográficas que van más allá de la proyección.

¿Cómo y cuándo conseguir los vasos y palomeras?

Aunque Cinemex no ha confirmado precios ni fecha exacta de venta, en reestrenos previos los coleccionables se ofrecen desde el primer día de funciones.

Usualmente se venden en combos especiales en dulcería, con disponibilidad limitada. La recomendación es llegar con anticipación, ya que la demanda suele ser tan intensa como una batalla en el Abismo de Helm.

Fechas de reestreno y cómo comprar boletos

La Comunidad del Anillo: Desde el 29 de enero de 2026

Desde el 29 de enero de 2026 Las Dos Torres y El Retorno del Rey: Desde el 5 de febrero de 2026

La preventa ya está activa en cinemex.com, donde se pueden adquirir boletos individuales o para la trilogía completa, eligiendo cine y horario.

Otras opciones si prefieres verlas desde casa

Para quienes no puedan acudir a salas, la trilogía completa de El Señor de los Anillos está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video. Sin embargo, ninguna pantalla doméstica iguala la experiencia de volver a la Tierra Media como fue concebida, en grande.

