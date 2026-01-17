La trilogía de El Señor de los Anillos regresa al cine en versión extendida

El Señor de los Anillos es una de las trilogías más grandes en la historia de la literatura y el séptimo arte y para celebrar los 25 años de La Comunidad del Anillo, en Cinemex se reestrenarán la saga en su versión extendida dirigida por Peter Jackson, y aquí te compartimos todos los detalles.

Cinemex reestrenará la trilogía extendida de El Señor de los Anillos

Ya han pasado más de dos décadas de El Señor de los Anillos, trilogía ganadora de 17 premios Oscar y que dejó un legado en la industria. Ver La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003) tiene una duración de 9 horas y 20 minutos mientras que la versión extendida aumenta a 11 horas y 30 minutos.

Un dato importante es que las tres películas se exhibirán en su versión subtitulada y con idioma original.

Fechas y precios del reestreno de El Señor de los Anillos

Así que si eres fan de esta trilogía, en Cinemex estarán proyectando las tres películas de forma paulatina:

La Comunidad del Anillo: 29 de enero

Las Dos Torres: 5 de febrero

El Retorno del Rey: 5 de febrero

Los precios de los boletos cambian dependiendo de el tipo de sala, la tradicional tiene un precio de entre 102 y 160 pesos los adultos y la platino entre 202 y 248 pesos. Es importante mencionar que ya esta la preventa disponible y puedes adquirir tus entradas en el siguiente enlace .

Curiosidades de El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos es considerada una extraordinaria adaptación cinematográfica del libro de J.R.R Tolkien y Peter Jackson le dio vida y se convirtió en una de las sagas más destacadas en la historia. Estos son algunos datos que no están en las películas:

En las películas Bilbo envejece cuando le quitan el anillo, pero Gollum mantiene el mismo aspecto incluso después de perder el anillo.



Como Sauron no puede crear vida, Tolkien pensó que los arcos deberían ser elfos corrompidos.



No sabemos qué pasa con la amistad entre Gimli y Legolas después de que el anillo es destruido,



En los libros no se describe la apariencia de Legolas, por lo que podría haber tenido el pelo de cualquier otro color.

