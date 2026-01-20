Soriana lanza su segundo “Preciazazaso” de 2026: Todo a mitad de precio en 5,000 artículos por tiempo limitado

Soriana activó su segunda campaña “Preciazazaso” del año, vigente del 15 al 28 de enero de 2026, con descuentos de hasta 50% en más de 5,000 productos. La promoción está disponible tanto en tiendas físicas —Híper, Súper y Mercado— como en su plataforma digital, y busca apoyar el presupuesto familiar tras los gastos de diciembre.

Productos del segundo “Preciazazaso” 2026 en Soriana

La estrategia se centra en productos de uso cotidiano, desde despensa hasta electrodomésticos, con ofertas pensadas para compras semanales o surtido completo del hogar. A continuación, un desglose de las categorías con mayores descuentos:



Despensa básica: Frijol, azúcar, aceite comestible, sopas instantáneas, cátsup Clemente Jacques, pastas y cereales.

Bebidas y café: Incluyen cafés liofilizados, jugos y refrescos, con dinámicas como 2×1 o precios especiales por unidad.

Limpieza y hogar: Detergentes líquidos (Ariel, Blanca Nieves), cloro, suavizantes, papel higiénico (Cottonelle, Regio) y productos multiusos.

Cuidado personal: Shampoos (Sedal, Elvive, Tresemmé), desodorantes, cremas corporales y pasta dental (Oral B, Crest).

Alimentos frescos: Frutas, verduras, carnes frías y lácteos con precios especiales, especialmente en los “Martes y Miércoles del Campo”.



Los descuentos en Soriana con el “Preciazazaso”

Además, la cadena incluye promociones escalonadas según la categoría:



70% de descuento en el segundo artículo: shampoos y jabones multipack.

shampoos y jabones multipack. 50% en el segundo producto: toallitas húmedas para bebé, tocino y chorizo envasado, y medicamentos con receta médica.

toallitas húmedas para bebé, tocino y chorizo envasado, y medicamentos con receta médica. Descuentos directos del 30%: en alimentos congelados, ropa interior térmica y protección femenina Kotex.

en alimentos congelados, ropa interior térmica y protección femenina Kotex. Hasta 70% en artículos escolares: mochilas, loncheras y lapiceras, en plena temporada de regreso a clases.

También hay remates únicos con hasta 90% de descuento en códigos seleccionados de abarrotes, tecnología y farmacia, aunque la disponibilidad varía por tienda.

Los clientes que usan la tarjeta Soriana YA pueden canjear puntos para reducir aún más el costo final y quienes compren electrónica o línea blanca acceden a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Vale la pena considerar que algunas ofertas —como las de frutas y verduras— tienen vigencia corta, ligadas a promociones de fin de semana que terminan el 19 de enero. En cambio, las promociones de cuidado personal y farmacia se mantienen durante toda la campaña.

