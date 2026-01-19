Liverpool remata el Moto Razr 60 Ultra de 512 GB y doble SIM con descuento de más de 10 mil pesos
Plegable de gama alta a precio de gama media; descubre por qué el Razr 60 Ultra es la oferta del momento en Liverpool y qué características lo hacen único.
Liverpool sorprendió a los consumidores al lanzar una de las ofertas más agresivas en smartphones plegables de gama alta. El Motorola Moto Razr 60 Ultra , uno de los dispositivos más recientes de la marca, se encuentra con un descuento que supera los 10 mil pesos, al pasar de 27 mil 500 a 16 mil 999 pesos, una rebaja que lo coloca como una opción atractiva frente a otros teléfonos premium en México.
¿Cuánto cuesta el Motorola Moto Razr 60 Ultra en Liverpool?
Actualmente, el precio del Moto Razr 60 Ultra desbloqueado en Liverpool es de 16 mil 999 pesos, disponible en color verde obscuro y con 512 GB de almacenamiento interno. El equipo puede adquirirse tanto en tiendas físicas como en línea, sujeto a disponibilidad.
Para quienes buscan facilidades de pago, la tienda departamental ofrece Meses Sin Intereses (MSI):
- Tres MSI con tarjetas Liverpool: pagos de cinco mil 666.33 pesos
- Seis MSI con tarjetas Liverpool: pagos de dos mil 833.17 pesos
- Tres MSI con tarjetas Visa y MasterCard participantes
Además, Liverpool permite el pago en efectivo en establecimientos como Seven Eleven, Extra, Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara, así como pagos electrónicos mediante SPEI y PayPal, ampliando las opciones para los compradores.
Características principales del Moto Razr 60 Ultra
El
Motorola Moto Razr 60 Ultra
destaca por su diseño plegable tipo concha y por integrar especificaciones de gama alta. Entre sus características más relevantes se encuentran:
- Pantalla AMOLED de 7 pulgadas, ideal para consumo multimedia y multitarea
- Diseño plegable, que combina portabilidad y pantalla amplia
- 512 GB de almacenamiento, suficiente para aplicaciones, fotos y videos sin preocuparse por el espacio
- Doble ranura SIM, útil para quienes manejan líneas personales y de trabajo
- Equipo desbloqueado, compatible con distintas compañías telefónicas
Aunque Motorola ha posicionado este modelo como un smartphone premium, el precio actual lo coloca en un rango más competitivo frente a otros dispositivos de alta gama que superan los 20 mil pesos.
¿Vale la pena aprovechar la oferta?
Con un descuento de más del 35%, el Moto Razr 60 Ultra se convierte en una opción atractiva para quienes buscan un teléfono plegable sin pagar el precio completo de lanzamiento.
Su amplio almacenamiento, pantalla AMOLED y opciones de financiamiento lo hacen especialmente llamativo para usuarios que priorizan diseño y capacidad.
