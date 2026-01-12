Google impulsa compras con IA a través de Gemini sin que debas cambiar de aplicación

La compra mediante agentes de inteligencia artificial se consolida como una de las tendencias más relevantes dentro del comercio electrónico. Tras los avances presentados por ChatGPT, Amazon y Microsoft, Google anunció su incorporación a este modelo con nuevas herramientas que integran búsqueda, compra y pago dentro de sus productos de IA.

La compañía presentó un enfoque basado en asociaciones estratégicas y en un nuevo estándar denominado Protocolo de Comercio Universal (UCP, por sus siglas en inglés), que busca abarcar todo el proceso comercial, desde el descubrimiento de productos hasta la asistencia posterior a la compra. Esta iniciativa se integra tanto en Gemini como en las Vistas Generales de IA dentro de la Búsqueda de Google.

¿Cómo funciona la experiencia de compra con IA de Google?

El sistema permite que, al realizar una búsqueda específica de un producto en Google, los resultados del Modo IA muestren recomendaciones acompañadas de un botón de compra. Al seleccionarlo, el usuario accede directamente al proceso de pago sin salir del entorno de Google.

El pago se realiza a través de Google Pay y, en caso de no contar con una cuenta en la plataforma del vendedor, el usuario puede registrarse con un solo clic utilizando su cuenta de Google. La información de envío y pago se obtiene automáticamente desde Google Wallet, lo que reduce los pasos habituales del proceso de compra.

Toda la experiencia se gestiona desde la app de Gemini en dispositivos móviles o desde el Modo IA en computadoras, sin necesidad de abrir aplicaciones o sitios web externos. Además, Google informó que próximamente se habilitarán pagos mediante PayPal.

¿Qué alcance tendrá esta nueva modalidad de compra?

Google señaló que su experiencia de compra con IA estará disponible para usuarios de todo el mundo, apoyándose en su red global de socios comerciales y proveedores de pago. Asimismo, la empresa trabaja en la incorporación de recompensas mediante puntos de fidelidad, accesibles desde Gemini en dispositivos móviles y desde el Modo IA en la Búsqueda.

Con esta integración, Google amplía su presencia en el comercio electrónico basado en inteligencia artificial, alineándose con una tendencia que apunta a simplificar y centralizar la experiencia de compra digital.

¿Qué es el Protocolo de Comercio Universal (UCP)?

El UCP es un nuevo estándar diseñado para unificar las distintas etapas del comercio electrónico dentro de experiencias impulsadas por inteligencia artificial. Según Google, este protocolo cubre el descubrimiento de productos, la compra, el pago y la atención posventa.

El desarrollo del UCP se realizó junto a empresas líderes del sector, entre ellas Shopify, Etsy, Wayfair, Target y Walmart. También cuenta con el respaldo de más de 20 compañías adicionales, como Mastercard, Visa, Stripe, American Express, The Home Depot, Macy’s Inc. y Zalando, entre otras.