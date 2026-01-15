El aceite de oliva que recomienda la Profeco y sólo lo vende Walmart

En su más reciente edición, la Revista del Consumidor —publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)— analizó decenas de marcas de aceite de oliva disponibles en México para verificar cuáles cumplen con los estándares de calidad esperados en un producto etiquetado como “extra virgen”.

Entre los hallazgos, uno llamó especialmente la atención: el Aceite de Oliva Extra Virgen Great Value, de 500 ml , que se puede conseguir en Walmart tanto en tiendas físicas como plataformas digitales.

Profeco recomienda el Aceite de oliva extra virgen Great Value

A diferencia de otras marcas que pueden contener mezclas o no cumplir con los límites de acidez permitidos, este producto de marca propia superó las pruebas del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Según la Profeco, su calidad es consistente con lo que exige la normativa mexicana para aceites clasificados como extra virgen: obtenido únicamente mediante métodos mecánicos, sin calor ni químicos, y conservando el sabor y aroma naturales de la aceituna.

Lo que hace a este aceite especialmente útil en la cocina diaria son sus características prácticas:



100% extra virgen, sin aditivos ni mezclas con otros aceites.

Libre de gluten, colesterol, azúcares y sodio, ideal para quienes siguen dietas específicas.

Alto contenido de grasas monoinsaturadas (61 g por cada 100 ml), especialmente ácido oleico, vinculado a beneficios cardiovasculares.

Versátil: sirve tanto para freír a temperaturas moderadas como para aliñar ensaladas o marinar carnes en crudo.

Además, su presentación —en botella de 500 ml con tapa dosificadora— facilita su uso sin desperdicio, y su precio es de $119 MXN, una cifra considerablemente más baja que la de muchas marcas importadas premium.

Recomendaciones de Profeco para el uso de aceites

La Profeco también aprovechó la ocasión para recordar consejos clave: el aceite de oliva debe guardarse en lugares frescos y oscuros, lejos del calor de la estufa o la luz solar directa, para evitar que se enrancie y pierda sus propiedades.

Este hallazgo forma parte de la edición 576 de la revista, publicada en febrero de 2025, en la que la institución celebra sus 49 años promoviendo un consumo informado. La Profeco insiste en que elegir bien lo que compramos —incluso algo tan cotidiano como un frasco de aceite— es una forma real de cuidar la salud y el bolsillo.

Para quienes buscan calidad sin pagar de más, el Aceite de Oliva Great Value se perfila como una opción respaldada por análisis técnicos, disponible en casi cualquier sucursal de Walmart en el país.

