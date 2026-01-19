Mujer despierta con pitón de dos metros y medio en su pecho

Rachel Bloor, residente de Brisbane, Australia, vivió un hecho aterrador, al descubrir que una pitón enroscada de dos metros y medio se había posado sobre su pecho. La serpiente subió a su cama durante la noche y cuando sintió algo extraño sobre ella le pidió a sus esposo que encendiera la luz, quien momentos después le dijo "cariño no te muevas".

Mujer confunde a su perro con la pitón

Al sentir algo pesado sobre su estómago primero pensó que era su perro, un labradoodle, pero al poner el brazo sobre las sábanas sintió que un cuerpo largo y frío se movía. Ahí fue cuando se dio cuenta que no era su mascota.

"Dijo: Ay cariño, no te muevas, tienes encima una pitón de dos metros y medio", recordó la mujer, quien dijo a la BBC que lo primero que pensó era en sacar a los perros de la habitación, pues si veían a la víbora ladrarían y se armaría todo un lío.

¿Qué pasó con la pitón?

En lugar de entrar en pánico y llamar al cazador de serpientes, la mujer mantuvo la calma y se escabulló debajo de las sábanas y una vez que estuvo fuera de la cama sacó a la pitón por la ventana del dormitorio.

"La agarré"... no parecía demasiado asustada...simplemente se tambaleó en mi mano", dijo Bloor, quien sospecha que la serpiente entró por las contraventanas de su ventana y se subió a la cama mientras dormía.

