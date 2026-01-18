Liverpool baja $1000 a audífonos JBL Live Flex True Wireless con cancelación de ruido y resistentes al agua

Liverpool lanzó una gran promoción para quienes buscan audífonos inalámbricos de gama alta sin pagar precio completo. Se trata de lo s JBL Live Flex True Wireless con cancelación de ruido, que pasaron de dos mil 999 a mil 999 pesos, es decir, mil pesos de descuento, una rebaja poco común para este tipo de dispositivos.

La oferta está disponible en tienda y en línea; no obstante, aplica para el modelo en color rosa, ideal para quienes buscan un diseño moderno sin sacrificar potencia de sonido ni funciones avanzadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué vale la pena la oferta de mil pesos?

En el mercado de audífonos True Wireless, la cancelación activa de ruido (ANC) suele encontrarse en modelos más caros. Con esta promoción, los JBL Live Flex se colocan en un rango de precio competitivo frente a opciones de gama media, pero manteniendo prestaciones premium.

El descuento de mil pesos permite acceder a tecnología pensada para uso diario: trabajo, escuela, ejercicio o viajes, sin necesidad de invertir más de tres mil pesos.

Formas de pago y mensualidades en Liverpool

Liverpool ofrece diversas facilidades de pago para esta promoción:



Tarjetas Liverpool

Tres meses sin intereses de 666.33 pesos Seis meses sin intereses de 333.17 pesos

Otras tarjetas Visa y MasterCard :

Tres MSI

: Pagos en efectivo en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro

en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro Pagos digitales mediante PayPal y SPEI

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características principales de los JBL Live Flex

Estos audífonos destacan por un equilibrio entre comodidad, calidad de audio y funciones inteligentes. Entre sus especificaciones más relevantes se encuentran:



Cancelación activa de ruido

Modo Ambiente y TalkThru , que permite escuchar el entorno o mantener conversaciones sin quitarse los audífonos

, que permite escuchar el entorno o mantener conversaciones sin quitarse los audífonos Diseño True Wireless sin cables , con ajuste cómodo para uso prolongado

, con ajuste cómodo para uso prolongado Resistencia al agua y al polvo (IP54), ideal para entrenamientos o traslados diarios

(IP54), ideal para entrenamientos o traslados diarios Batería de larga duración , con hasta varias horas de reproducción continua y carga adicional desde el estuche

, con hasta varias horas de reproducción continua y carga adicional desde el estuche Conectividad Bluetooth estable , compatible con dispositivos Android y iOS

, compatible con dispositivos Android y Controles táctiles para gestionar música, llamadas y asistentes de voz directamente desde el audífono

Con un precio final de mil 999 pesos, los JBL Live Flex se convierten en una opción funcional y accesible para quienes buscan audífonos con cancelación de ruido, buena autonomía y respaldo de una marca reconocida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.