¡Desalmado! Automovilista atropelló a Maya, una perrita que dormía en una calle en Valle de Bravo | VIDEO

Un automovilista desalmado atropelló de manera intencional a una perrita , llamada Maya, que dormía tranquilamente en la orilla de una calle en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex), el pasado 5 de enero de 2026.

El crimen fue denunciado por activistas que exigen justicia para el animalito que perdió la vida como consecuencia de las lesiones provocadas por el conductor. Te contamos los detalles de este lamentable e indignante caso.

Captan el momento justo en el que un automovilista atropelló a la perrita Maya de manera intencional

En redes sociales, se viralizó un video que capturó el desgarrador momento en el que la perrita Maya, que dormía tranquilamente fue atropellada. En el clip se puede ver a la perrita acostada en la calle cerrada El Cerezo, mientras que se acerca una camioneta blanca.

Aunque la camioneta tiene espacio para maniobrar, se va en dirección a la perrita hasta que las llantas le pasan por encima. En el video se escuchan los aullidos de dolor de Maya, que se levanta asustada y cojeando, pues la camioneta le había lesionado su cadera. La perrita se sube a la banqueta, donde se queda gimiendo de dolor.

👉 Maya, una perrita de #ValleDeBravo, perdió la vida tras ser atropellada de forma intencional por el conductor de una camioneta blanca Mercedes Benz en la calle cerrada El Cerezo. El hecho quedó grabado en… pic.twitter.com/UTtQTMiWSH — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 18, 2026

El automovilista simplemente, se detiene, abre la puerta, pero decide continuar su camino, en vez de tratar de ayudar a la perrita. Entonces, Maya avanza unos metros y se queda recostada en la banqueta.

Activistas exigen justicia para la perrita Maya

Activista de la agrupación “Patitas sin rumbo Valle de Bravo” y “Amor animal” denunciaron el hecho en redes sociales y explicaron que tras lo ocurrido, la perrita Maya fue internada en un hospital veterinario; sin embargo, falleció. Por esta razón, exigieron justicia para la perrita, pues señalan que el video muestra claramente que el automovilista la atropelló de manera intencional.

Por su parte, la Coordinación de Bienestar Animal de Valle de Bravo informó que ya se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Regional de Justicia en contra de la persona responsable del atropellamiento de Maya.

