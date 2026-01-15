Calentando para el Mundial 2026: Anuncian juego de Leyendas de Corona en Monterrey

El Juego de Leyendas Corona 2026 en Monterrey será un evento perfecto para comenzar a sentir la emoción del Mundial del 2026. Ya está todo listo para este gran evento que contará con futbolistas históricos que jugarán un partido que se robará los reflectores en el norte del país.

El evento se llevará a cabo el sábado 17 de enero a las 19:00 horas en el Estadio BBVA, donde leyendas mexicanas e internacionales saltarán al campo para celebrar el deporte y entretener a la afición regiomontana

En los días previos al encuentro, figuras como Pepe, Cafú, Andrés Guardado y Miguel Layún se presentaron en conferencia de prensa para compartir su emoción por el partido y hablar sobre la importancia del evento para el futbol y la afición.

Detalles del Juego de Leyendas Corona 2026

El Juego de Leyendas Corona 2026 será un choque entre estrellas que marcaron época en el futbol, tanto mexicanas como internacionales. Entre los nombres confirmados están campeones del mundo y jugadores icónicos como Carles Puyol, Xavi, Alessandro Del Piero y Jorge Campos , quien incluso participará desde una posición ofensiva, algo poco común en su carrera. Además de los grandes nombres, el partido representa una oportunidad para que los aficionados vivan de cerca la nostalgia del futbol clásico y celebren a quienes dejaron huella en este deporte.

Así, el Estadio BBVA se prepara para recibir a miles de seguidores, mientras el ambiente en Monterrey sigue subiendo de emoción conforme se acerca la fecha del encuentro. Y claro, los organizadores han destacado que el juego busca no solo ofrecer espectáculo, sino también fortalecer la conexión entre el deporte y la comunidad local en un ambiente festivo y de celebración previo al Mundial.

