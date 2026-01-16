Adiós al sable de luz, hola al anillo: Star Wars inspira accesorios que combinan estilo, resistencia y espíritu galáctico

La Fuerza vuelve a manifestarse, esta vez en forma de accesorios. Enso Rings anunció una nueva colaboración con Star Wars para lanzar una colección exclusiva de anillos que reinterpretan la saga desde un enfoque moderno y urbano. El lanzamiento se realiza a través del sitio oficial de la marca y marca su segunda alianza con el universo creado por George Lucas, tras la primera edición presentada en 2021.

La propuesta de Enso Rings con Star Wars apunta a un público joven y activo que busca accesorios funcionales sin renunciar al valor simbólico de la franquicia. Inspirados en sables láser y duelos legendarios, los anillos combinan diseño, resistencia y referencias reconocibles para los fans.

Modelos y diseños disponibles

La colección incluye cuatro modelos principales inspirados en armas y enfrentamientos icónicos de la saga. Cada pieza traduce la narrativa galáctica a un lenguaje visual contemporáneo:



Obi-Wan Kenobi’s Lightsaber

Darth Maul’s Lightsaber

The Chosen Duel

Darth Vader’s Lightsaber

También se ofrecen sets en pareja con frases grabadas en aurebesh: “I love you” y “I know”, un guiño directo a la historia romántica de la saga.

Materiales y características principales

Los anillos están fabricados con silicona flexible y grabados metálicos, lo que garantiza comodidad y seguridad. Son resistentes al agua, al sudor y a impactos, una ventaja frente a los anillos tradicionales.

Este diseño híbrido responde a estilos de vida activos y consolida una tendencia en accesorios funcionales con identidad pop.

Precios y opciones de compra

Un anillo individual tiene un precio aproximado de 44.99 dólares, mientras que los sets dobles alcanzan los 99.99 dólares. Existen paquetes especiales para coleccionistas.

La venta es exclusiva en ensorings.com, con envíos limitados a Estados Unidos y Canadá.

Consejos para fans interesados

Para seguidores fuera de esos países, se recomienda usar servicios de reenvío. La colección es de edición limitada, por lo que el stock puede agotarse rápidamente.

Esta alianza demuestra que la Fuerza no solo se siente, también se puede llevar puesta.

