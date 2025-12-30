Habrá convención gratuita de Star Wars en CDMX para 2026

Star Wars ha sido una de las franquicias más relevantes en el cine; actualmente hay películas y series que cuentan más detalles de la historia creada por George Lucas, en México hay miles de fanáticos, es por ello que se ha organizado una convención completamente gratis que no puedes perderte.

Para este 2026 se llevará a cabo la convención número 13 de Star Wars y cada año llega con mayor fuerza para los amantes de las aventuras en el espacio que viven en la Ciudad de México.

¿Qué actividades habrá en la convención de Star Wars?

El evento se piensa para todas las edades, ya que se realizará una Marcha Imperial con temática de terror en la que los fans podrán disfrazarse de Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca y otros personajes de miedo.

La actividad comenzará a las 10:00 horas, partiendo de Calzada de Tlalpan esquina Churubusco, hasta llegar a la sede de la convención.

En la convención también habrá un bazar galáctico con unos 100 expositores y vendedores de figuras, ropa temática, películas y algunos artículos de Star Wars.

¿Dónde y a qué hora será la convención de Star Wars?

Entre las actividades también habrá una firma de autógrafos con actores del doblaje latinoamericano. Asistirá Jesse Conde, voz del Emperador Palpatine; Víctor Hugo Aguilar, reconocido por Mace Windu; y Carlos del Campo, la voz en español de C-3PO.

La convención de 2026 se realizará el próximo domingo 1 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco, en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

