Las razones por las que es excepcional el nacimiento de gorilas gemelos de montaña en El Congo

El video de la gorila con sus gemelos en el Parque Nacional de Virunga ha causado sensación en redes.

Nacen gorilas gemelos en Parque Nacional de Virunga
Nacen gorilas gemelos en el Congo|X: @gorillacd
Escrito por:  Itandehui Cervantes

El gorila es una especie en peligro de extinción; sin embargo, ocurrió un hecho histórico pues una gorila de montaña tuvo dos gemelos machos y en redes sociales se ha hecho viral la imagen de la mamá con sus crías.

Nacen gemelos machos en Parque Nacional de Virunga

Mediante redes sociales, el Parque Nacional Virunga anunció el nacimiento de gemelos gorilas. Estos animales nacieron el 3 de enero de 2026 y eleva a 59 el número de miembros de la familia Bageni , la más numerosa del parque. Se cree que el padre de los gemelos es Bageni, el espalda plateada dominante en el parque.

El parque implementó medidas adicionales de monitoreo y protección para garantizar la salud de los gemelos durante su primer periodo de vida. Hasta el momento parecen gozar de buena salud.

¿Por qué es tan relevante el nacimiento de gorilas gemelos?

El nacimiento de gorilas gemelos es un evento poco común pues de todos los nacimientos registrados este hecho solo ocurre en menos de 1%.

Las hembras no tienen su primera cría hasta los 10 años de edad y por lo general dan luz cada cuatro años. Esa lenta tasa de reproducción limita la rapidez con la que esta población de animales responde a amenazas.

Además, solo existen poco más de mil gorilas de montaña en estado salvaje por lo que la reproducción de este especie es motivo de celebración.

Curiosidades de los gorilas

  • Los gorilas se golpean en el pecho para demostrar valor y fuerza y es un gesto de advertencia en caso de pelea.
  • Estos animales duermen en lechos o nidos que prepararon antes del anochecer y pueden dormir hasta 10 horas cada noche y tomar siestas en el día.
  • Un aspecto curioso de los gorilas es que calman su sed lamiendo el agua del rocío matutino acumulado en las hojas silvestres.
  • Son animales que viven en grupo y la manada puede llegar a tener 50 miembros o más.

