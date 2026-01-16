Las razones por las que es excepcional el nacimiento de gorilas gemelos de montaña en El Congo

El gorila es una especie en peligro de extinción; sin embargo, ocurrió un hecho histórico pues una gorila de montaña tuvo dos gemelos machos y en redes sociales se ha hecho viral la imagen de la mamá con sus crías.

Nacen gemelos machos en Parque Nacional de Virunga

Mediante redes sociales, el Parque Nacional Virunga anunció el nacimiento de gemelos gorilas. Estos animales nacieron el 3 de enero de 2026 y eleva a 59 el número de miembros de la familia Bageni , la más numerosa del parque. Se cree que el padre de los gemelos es Bageni, el espalda plateada dominante en el parque.

El parque implementó medidas adicionales de monitoreo y protección para garantizar la salud de los gemelos durante su primer periodo de vida. Hasta el momento parecen gozar de buena salud.

Virunga National Park is pleased to announce a rare and remarkable event: the birth of twin mountain gorillas in the Bageni family on 3rd January 2026, observed by our dedicated community trackers.



This first birth of 2026 brings the Bageni family to 59 members, the largest in… pic.twitter.com/kp14603mLX — Virunga National Park (@gorillacd) January 7, 2026

¿Por qué es tan relevante el nacimiento de gorilas gemelos?

El nacimiento de gorilas gemelos es un evento poco común pues de todos los nacimientos registrados este hecho solo ocurre en menos de 1%.

Las hembras no tienen su primera cría hasta los 10 años de edad y por lo general dan luz cada cuatro años. Esa lenta tasa de reproducción limita la rapidez con la que esta población de animales responde a amenazas.

Además, solo existen poco más de mil gorilas de montaña en estado salvaje por lo que la reproducción de este especie es motivo de celebración.

The twin mountain gorillas appeared to be in good health and were recently observed with their mother, Mafuko, and silverback Kanamaharagi, the little brother of silverback Bageni, by their side.



The twins’ father is believed to be Bageni, the dominant silverback of the Park’s… pic.twitter.com/4F1ZaVhqcT — Virunga National Park (@gorillacd) January 16, 2026

Curiosidades de los gorilas

Los gorilas se golpean en el pecho para demostrar valor y fuerza y es un gesto de advertencia en caso de pelea.



para demostrar valor y fuerza y es un gesto de advertencia en caso de pelea. Estos animales duermen en lechos o nidos que prepararon antes del anochecer y pueden dormir hasta 10 horas cada noche y tomar siestas en el día.



que prepararon antes del anochecer y pueden dormir hasta 10 horas cada noche y tomar siestas en el día. Un aspecto curioso de los gorilas sed lamiendo el agua del rocío matutino acumulado en las hojas silvestres.



matutino acumulado en las hojas silvestres. Son animales que viven en grupo y la manada puede llegar a tener 50 miembros o más.

