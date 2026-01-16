A mitad de precio: Liverpool remata pantalla LG 4K de 86 pulgadas

Una llamativa oferta aparece en electrónicos y apunta directo a quienes buscan una pantalla grande, ya que Liverpool lanzó una rebaja importante en una TV LG 4K de 86 pulgadas, una opción pensada para salas amplias y para disfrutar películas, deportes y series en casa.

¿Cuánto cuesta la TV LG 4K de 86 pulgadas en Liverpool en enero 2026?

Liverpool baja el precio de una TV LG 4K de 86 pulgadas de 42,999 pesos a 20,999 pesos, lo que implica un ahorro directo de 22,000 pesos para el consumidor.

La promoción también permite pagar en 9 meses sin intereses de 2,488.77 pesos, una facilidad relevante para quienes planean renovar su centro de entretenimiento con una pantalla de gran formato, siempre sujeta a disponibilidad y vigencia limitada en tiendas físicas y en línea.

Características destacadas del Smart TV LG UHD 4K de 86 pulgadas

Resolución 4K Ultra HD con compatibilidad HDR10 Pro y HLG

Sistema operativo webOS 2025 con control por voz y Magic Remote

Procesador α7 AI Gen8 con optimización inteligente de imagen

Audio de 20 W con AI Sound Pro y soporte Dolby Atmos vía eARC

Tres puertos HDMI 2.0 y un puerto USB para mayor conectividad

Liverpool remata esta pantalla LG.

La combinación de resolución 4K UHD, procesador α7 AI Gen8 y plataforma webOS 2025 ofrece una experiencia visual clara y fluida, con mejoras en color y contraste, además de conectividad suficiente para consolas, reproductores y dispositivos externos en salas amplias.

Inteligencia artificial integrada para una experiencia personalizada

El Control Magic Remote AI incorpora un botón dedicado para funciones inteligentes, sensor de movimiento y comandos de voz, lo que permite navegar el sistema como cursor, realizar búsquedas rápidas y controlar el televisor sin dispositivos adicionales.

La identificación de voz AI reconoce perfiles y ajusta recomendaciones, mientras el sonido AI Pro genera un entorno virtual 9.1.2 y modos como FILMMAKER y HGIG adaptan imagen y audio según iluminación, tipo de contenido y preferencias de visualización.