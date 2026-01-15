Motorola Moto G86 5G enamora a clientes de Elektra por descuento de más de 2 mil pesos

Motorola Moto G86 5G se posicionó como el protagonista de la temporada, es por ello que ahora Elektra tiene una gran oferta si se paga de contado. Este dispositivo, que destaca por su sofisticado acabado en color Chrysantemum (Cereza), atrae por su estética vanguardista, mientras brinda una excelente experiencia tecnológica.

¿Qué características tiene el Motorola Moto G86?

El celular cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7300 y un motor diseñado para la eficiencia y la velocidad. Su memoria RAM es de 8GB y su almacenamiento de 256GB. De esta manera se garantiza una fluidez excepcional.

Su pantalla es de 6.67 pulgadas, por lo que ofrece una experiencia inmersiva y captura visualmente al dueño. El sistema de cámaras está liderado por un sensor principal de 50MP y un ultra gran angular de 8MP. Además, su batería de 5,200 mAh permite que el usuario permanezca conectado durante más de un día, sin que necesite cargador.

¿Cuál es el precio del Motorola Moto G86 5G?

La oferta, gestionada a través de agweb en la plataforma de Elektra , permite diversas modalidades de pago. El precio de contado cayó de 6 mil 999 a solo 4 mil 479 pesos, lo que representa una gran oportunidad para el bolsillo.

Motorola Moto G86 5G a pagos semanales

Gracias al sistema de Préstamo Elektra, los interesados pueden estrenar este equipo mediante cómodos abonos semanales. La estructura financiera queda de la siguiente manera:

Pago de contado: $4,479 MXN (Precio especial de oferta).

Esquema de crédito: Pagos semanales de tan solo $76 pesos.

Plazo: Diferido a 102 semanas.

Una oportunidad estratégica

Esta combinación de hardware robusto y facilidades de crédito convierte al Moto G86 en una de las opciones más competitivas del sector. Motorola y Elektra apuestan por conectar a más personas a la red 5G con un equipo que no sacrifica diseño ni potencia al reducir la barrera de entrada con pagos menores a los 100 pesos semanales.

