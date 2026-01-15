Liverpool ofrece paquetes a Acapulco más allá de La Gran Barata: Precios, descuentos y qué incluyen

Durante la edición de La Gran Barata de Liverpool , celebrada del 7 al 15 de enero de 2026, la tienda departamental destacó una oferta para viajar a Acapulco con descuentos de hasta 46%. Aunque la promoción ya concluyó, muchos usuarios aún consultan los detalles del paquete para viajar a uno de los lugares más solicitados.

Precios de paquete a Acapulco en Liverpool México

Para dos personas, Liverpool destaca al Palacio Mundo Imperial , ubicado en la exclusiva zona de Riviera Diamante, como una de sus principales opciones. Los precios para dos personas son:



Sin alimentos: $10,808 MXN (ahorro de $1,724 MXN → 13.8% de descuento)

Con desayuno buffet: $12,362 MXN (ahorro de $2,180 MXN → 15.0% de descuento)

All Inclusive (dos camas): $17,234 MXN (ahorro de $3,648 MXN → 17.5% de descuento)

All Inclusive (una cama): $16,934 MXN (ahorro de $3,948 MXN → 18.9% de descuento)

Este complejo, con calificación de 8.2/10, se encuentra a solo 2.5 km del aeropuerto y ofrece transporte gratuito a su club de playa privado. Además los vuelos son directos: salida desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y regreso desde Acapulco hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿En qué consistía La Gran Barata de Liverpool?

Con descuentos de hasta 46% en los paquetes de viajes, Liverpool ofrecía paquetes por tres noches, del martes 27 al viernes 30 de enero de 2026, con algunas condiciones a tener en cuenta al momento de la compra:



Se cobraba un resort fee de $750 MXN por estadía al llegar al hotel, que cubría Wi-Fi, gimnasio y acceso a áreas infantiles.

El check-in era a las 15:00 horas y el check-out a las 11:00 horas.

Las cancelaciones tenían una penalidad del 66% del monto total.

La promoción permitía pagar hasta en 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, aunque ese plazo exigía un monto mínimo de compra.

El paquete resultó especialmente atractivo para familias, gracias a sus seis albercas —incluyendo una con olas— y su oferta gastronómica con restaurantes como Mizumi, Marche y La Barrita de en Medio.

Aunque la promoción ya no está activa, Liverpool suele repetir ofertas similares en temporadas clave, por lo que vale la pena estar atento a futuras ediciones de La Gran Barata.

