Rematan audífonos inalámbricos JBL con cancelación de ruido y pila de larga duración

Para quienes disfrutan de escuchar música, podcast o ver sus series favoritas en el celular, Liverpool tiene una oferta imperdible en audífonos inalámbricos de la marca JBL, conoce sus características y precio.

¿Cuánto cuestan los audífonos inalámbricos JBL?

En Liverpool , los audífonos In-Ear Wave 200Tws JBL inalámbricos con cancelación de ruido tienen un precio de mil 371 pesos y se pueden pagar hasta 6 meses sin intereses de 228.50 pesos.

Hay envíos gratis a todo el país y puedes adquirirlos en color negro y blanco. Puedes comprarlo en línea y recoger en tienda o recibirlos en tu domicilio.

Características de los audífonos inalámbricos de JBL

Estos audífonos JBL destacan por tener graves profundos de los amplificadores de 8mm. Puedes disfrutar de 20 horas de reproducción combinada y cuando necesites una carga rápida puedes disfrutar de otra hora más de batería con solo 15 minutos y dos horas para carga completa.

Además, puedes atender llamadas o escuchar música con cualquiera de los dos auriculares con tecnología de doble conexión. Su diseño es ergonómico y se ajusta cómodamente a los oídos gracias a su forma de palo intraural, tiene almohadillas en 3 tamaños para un sellado perfecto.

Cuenta con:



Bluetooth

Cable de carga

Integración con asistente de voz

Micrófono integrado

Estuche de carga

Llamadas con manos libres

Batería recargable

True Wireless

Inalámbrico

La caja contiene:



1 x par de auriculares JBL Wave 200TWS

1 x estuche de carga

1 x cable de carga USB tipo C

3 x tamaños de almohadilla

1 x garantía/advertencia (W/!)

1 x QSG/hoja de seguridad (S/i)

