Uñas inteligentes que cambian de color con tu celular en 5 segundos; ¡hay 400 tonos para escoger!

Las uñas inteligentes que cambian de color con tu celular ya no son ciencia ficción. En el CES 2026, una feria global de innovación tecnológica, se presentaron las nuevas uñas iPolish, una tendencia que está revolucionando el mundo de la belleza y la tecnología al permitir cambiar el tono de las uñas en segundos, directamente desde un smartphone. Estas nuevas uñas inteligentes te permiten cambiar hasta ¡400 colores distintos en segundos!

Esto es lo que debes saber sobre estas uñas postizas que ya generan conversación en redes sociales y que prometen marcar tendencia en 2026 como uno de los gadgets beauty más llamativos del momento. ¿Te imaginas cambiar el color de tus uñas según tu outfit, estado de ánimo o evento? En adn Noticias te explicamos cómo funciona esta innovación.

¿Cómo funcionan las nuevas uñas inteligentes?

Las uñas inteligentes iPolish utilizan un sistema de tinta electrónica (e-ink) similar al que emplean algunos lectores digitales. Cada uña contiene una microcapa tecnológica que permite modificar el color mediante una aplicación móvil y una varita electrónica qe se conecta al teléfono, ¡en tan solo 5 segundos!

A través del celular, el usuario puede seleccionar entre 400 tonos diferentes, desde colores sólidos hasta degradados. La señal se envía de forma inalámbrica y el cambio ocurre en cuestión de segundos. No hay químicos, no hay esmalte líquido y, lo más importante, no hay daño para la uña natural.

Otro punto clave es que estas uñas digitales no requieren carga constante, ya que el color se mantiene fijo hasta que el usuario decide cambiarlo nuevamente desde su teléfono. De acuerdo con la información disponible, el sistema está pensado para ser seguro, reutilizable y fácil de aplicar.

Precio de las uñas inteligentes iPolish

Uno de los temas que más interés genera es el costo. El precio de las uñas inteligentes iPolish es de 95 dólares, es decir, unos $1,700 pesos al tipo de cambio actual, lo que las coloca como un producto premium, pero accesible para quienes buscan innovación en el mundo de las uñas de colores.

iPolish planea comenzar la venta masiva en Estados Unidos en febrero de 2026. Por el momento, no estarán disponibles en México.

