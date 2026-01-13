Tendencias de uñas en 2026: Los colores que le aportarán elegancia y glamour a tu manicura

¡Prepárate para brillar en 2026! Las tendencias en uñas ya están definidas y prometen revolucionar tus looks con una paleta de colores vibrantes, audaces, llenos de personalidad y sofisticación.

El 2026 llega con una paleta de esmaltes que combina elegancia, audacia y naturalidad. Expertos en belleza coinciden: este año, las uñas serán el accesorio estrella destacando por su elegancia minimalista.

¿Cuál es el color de moda para el año 2026?

Los tonos milky, o neutros lechosos, se posicionan como los grandes protagonistas del año. Este tipo de esmaltes, que incluyen blancos translúcidos, beiges cremosos y rosas casi imperceptibles, ofrecen un acabado limpio y luminoso que recuerda una segunda piel bien cuidada.

Los esmaltes lisos con brillo glossy o mate ganan terreno, dejando atrás diseños complejos por formas naturales como almendradas suaves. Detalles como french tips elevan el estilo sin exagerar. Colores tierra como bronce y terracota aportan calidez, lujo y sofisticación.

Los amantes de los tonos fríos encontrarán en el azul tenue con matices grisáceos una propuesta elegante y moderna, perfecta tanto para manicuras sencillas como para estilos más elaborados. Este color transmite serenidad y personalidad sin ser demasiado llamativo.

Los colores de uñas para 2026 se resumen en:



Neutros milky: elegancia natural

Café chocolate: lujo cálido y profundo

Azul tenue: calma y modernidad

Rosa cromado: brillo futurista

Amarillo mantequilla y púrpura: alegría y misterio

Más allá del color, la tendencia para 2026 apuesta por la autenticidad. Las uñas se convierten en una extensión de la personalidad, permitiendo combinar tonos, experimentar con diseños sencillos y elegir acabados que reflejen el estado de ánimo y el estilo de vida, ¿ya sabes cuáles te vas a hacer?

