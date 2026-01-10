Bodega Aurrerá remata el Honor Xb5 Plus con batería de larga duración

Tener un teléfono celular se ha vuelto casi indispensable pues te permite mantenerte comunicado en todo momento y si estás pensando en comprar uno, en Bodega Aurrerá el Honor X5b Plus tiene descuento, aquí te decimos sus especificaciones técnicas.

Oferta del Honor X5b Plus

El teléfono Honor X5b Plus esta pensado para el uso diario, tiene una batería que ofrece autonomía para todo el día o varios días con uso moderado y en Bodega Aurrerá tiene descuento y se vende en mil 799 pesos de contado o hasta 12 mensualidades fijas de 224.73 pesos.

Puedes comprarlo en línea y recogerlo en tienda o pedirlo para que llegue a tu domicilio, además tienes hasta 30 días para devolverlo después de recibido.

Características del Honor X5b Plus

Este teléfono mide 163.85 mm de altura y pesa 194 gramos aproximadamente. La pantalla es de 6,56 pulgadas y 16.,7 millones de colores, cuenta con resolución de 720x1612 y admite hasta 10 puntos táctiles.

Cuenta con un procesador MediaTek Helio G36 , con una frecuencia dominante de CPU 4*Cortex-A53 hasta 2,2 GHz + 4*Cortex-A53 hasta 1,6 GHz. El sistema operativo es MagicOS 8.0 y tiene una memoria 4+4 RAM Turbo+ 256GB.

La cámara principal es de 50MP+cámara auxiliar, la grabación de videos es de 720/1080 30 fas y el modo enfoque 10X Zoom, la resolución de imagen es compatible con 4080*3060 pixeles y la resolución de video es compatible con 1920x1080 pixeles.

Además, tiene modo retrato y modo belleza y bokeh con alta resolución y marca de agua. La batería tiene una capacidad de 5100 mAh, 5200 mAh y esta hecha de polímero de iones de litio. La caga es por cable 5V/2A.

