Liverpool remata al 50% estación de gimnasio completa y el precio desata furor

Mantener una rutina de ejercicio en casa se vuelve más accesible cuando aparecen ofertas como la que presenta Liverpool en su tienda en línea. La tienda departamental remata una estación de gimnasio multifuncional de la marca Droplet con un descuento superior al 50%, ideal para quienes buscan equipar su hogar sin gastar de más.

Este equipo permite trabajar todos los grupos musculares principales desde la comodidad del hogar. Con un precio por debajo de los $10,000 pesos, el gimnasio multifuncional Droplet HG-321D se posiciona como una alternativa práctica para iniciar o continuar con el entrenamiento físico sin depender de horarios ni membresías.

¿Cuánto cuesta este gimnasio en Liverpool y cómo pagarlo?

Liverpool ofrece el gimnasio multifuncional Droplet HG-321D en $9,789 pesos, un precio muy por debajo de los $22,229 pesos que costaba originalmente. Este remate representa un ahorro de $12,440 pesos y además incluye envío gratis a todo México, lo que facilita recibir el equipo directamente en casa.

La tienda permite financiar esta compra en hasta seis meses sin intereses con tarjeta Liverpool. También existe la opción de pagar en tres meses sin intereses con otras tarjetas bancarias participantes, lo que hace más accesible la inversión para quienes prefieren distribuir el gasto.

El equipo mide 206 centímetros de alto, 96 de ancho y 195 de profundidad una vez armado, con un peso total de 99 kilogramos. Soporta hasta 100 kilos de carga en barra y 150 kilos de peso máximo de trabajo, características que lo hacen resistente y funcional para usuarios de distintos niveles.

¿Qué ventajas tiene el gimnasio multifuncional Droplet que remata Liverpool?

Este equipo fue diseñado para quienes necesitan una estación completa de entrenamiento sin ocupar demasiado espacio en casa. Cuenta con estructura de acero resistente, respaldo acolchado y una configuración que permite realizar más de 30 ejercicios distintos, desde pecho y espalda hasta piernas y abdomen con una sola máquina.

Así es la estación de servicio que remata Liverpool. |Liverpool

El gimnasio incluye poleas, banco scott, barra T, estación de pecho, rodillos para piernas y cuerda para bíceps y tríceps. También tiene un asiento ajustable con espuma forrada en cuero sintético fácil de limpiar, todo integrado de forma organizada para mantener el orden en casa sin sacrificar funcionalidad.

¿Qué ejercicios se recomiendan con este gimnasio multifuncional?

El Droplet HG-321D permite realizar una variedad de ejercicios que lo convierte en una estación apta tanto para principiantes como para personas con experiencia en entrenamiento funcional:



Rutinas variadas como extensiones de pierna

Remo con polea baja

Curl de bíceps en banco

Elevaciones de cadera

Abdominales

Lat pull frontal

Press de banco vertical.

Cada ejercicio se ajusta fácilmente con el sistema de placas de 45 kilogramos distribuidas en nueve bloques, lo que evita manipular discos sueltos. Así, se puede adaptar la resistencia según el progreso de cada persona y mantener sesiones seguras y eficientes desde casa sin complicaciones.