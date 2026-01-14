Liverpool remata abrigos de mujer en La Gran Barata de Invierno con prendas al 50% de descuento

Con la temporada fría aún presente en gran parte del país, Liverpool lanzó su campaña “La Gran Barata de Invierno”, una oportunidad para renovar el clóset con abrigos de mujer a precios que en muchos casos llegan a la mitad de su valor original. La tienda departamental concentra descuentos entre el 30% y el 50% en marcas propias y de diseñador , con especial énfasis en piezas de lana, gabardinas y estilos abiertos ideales para el día a día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La oferta incluye desde opciones accesibles hasta diseños premium, lo que permite adaptar la compra al presupuesto y al tipo de clima en cada región. Por ejemplo, en zonas como el centro del país o el norte, donde las temperaturas bajan considerablemente, los abrigos de lana son una apuesta sólida; mientras que en ciudades con inviernos más suaves, las gabardinas o los modelos abiertos ofrecen estilo sin sacrificar comodidad.

¿Qué tipos de abrigos están en oferta en Liverpool?

En esta edición de La Gran Barata, Liverpool ha organizado su catálogo en tres categorías principales, cada una con sus propias ventajas:



Abrigos de lana: Ideales para climas fríos, destacan marcas como Ivonne, Julio y Kur.Kuma. Son piezas con buen corte y materiales duraderos, ahora con descuentos de hasta 30%.

Ideales para climas fríos, destacan marcas como Ivonne, Julio y Kur.Kuma. Son piezas con buen corte y materiales duraderos, ahora con descuentos de hasta 30%. Gabardinas: Resistentes al agua y con líneas clásicas, marcas como Steve Madden y Chouya ofrecen modelos rebajados en un 30%, perfectos para quienes buscan versatilidad.

Resistentes al agua y con líneas clásicas, marcas como Steve Madden y Chouya ofrecen modelos rebajados en un 30%, perfectos para quienes buscan versatilidad. Abrigos abiertos y tipo “capa”: Más ligeros y modernos, ideales para combinar con atuendos casuales. Marcas como Lieb Basics y Atelier Petite los tienen desde $749.00.

Las mejores ofertas, por segmento

Dentro del amplio catálogo, algunas marcas se destacan por ofrecer mayor valor según el tipo de prenda:

Segmento premium (lana y mezclas):



Ivonne: de $5,499.00 a $3,849.30

Julio: de $2,999.00 a $2,099.30

Marella: de $20,490.00 a $10,245.00 (50% de descuento)



Segmento contemporáneo / diario:



Shyla: de $2,499.00 a $1,249.50

Map: desde $699.50 (antes $1,399.00)

Petite Studio: entre $699.50 y $1,119.30



Estilo casual / abierto:



That's It: abrigos abiertos a $799.50 (50% menos)

Roman Fashion: cortes amplios y tallas regulares, promedio de $1,929.00

Según el análisis de la oferta, las marcas Map, Shyla y That's It aplican consistentemente el 50% de descuento, lo que las convierte en las opciones más económicas. Por otro lado, Ivonne y Julio representan una oportunidad para adquirir prendas de lana —materiales considerados nobles— a un costo significativamente menor que el habitual.

Vale la pena actuar pronto: las piezas de lana suelen agotarse rápido, especialmente en tallas populares. Además, los precios y la disponibilidad pueden variar según la sucursal o la plataforma en línea de Liverpool México.

Quienes busquen calidad, estilo y ahorro tienen en esta barata de invierno una ventana ideal para prepararse —con tiempo y buen precio— para lo que resta de la temporada fría.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.