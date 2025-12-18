Apple TV para Android amplía sus funciones y ya permite transmitir contenido a otros dispositivos

Tras su llegada a la Google Play Store a comienzos de este año, la aplicación de Apple TV para Android continúa ampliando sus funciones. En su lanzamiento, la app ofrecía acceso al catálogo de películas y series de Apple, pero carecía de una opción habitual en otras plataformas de streaming: la posibilidad de transmitir contenido a dispositivos cercanos. Esa limitación fue abordada en su actualización más reciente.

Finally! The Apple TV app on Android has added Google Cast support, letting you beam shows directly to your Chromecast or Google TV. https://t.co/sHmJacfT1F — Chrome Unboxed (@chromeunboxed) December 16, 2025

Cómo funciona el soporte de Google Cast en Apple TV

Según informó 9to5Google , la nueva versión de Apple TV para Android incorpora compatibilidad con Google Cast. Esto permite transmitir contenido a televisores inteligentes y pantallas compatibles, incluidos Nest Hub y dispositivos con Chromecast. La app muestra ahora un botón de Cast persistente junto al acceso a la cuenta, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

Durante la transmisión, se despliega un minirreproductor con información básica, como el nombre del dispositivo conectado, la barra de progreso y controles de pausa y retroceso. Al ampliarlo, la interfaz ofrece controles de reproducción a pantalla completa, junto con opciones para ajustar audio y subtítulos.

Cambios en la app y contraste con otras plataformas

El soporte para Google Cast está disponible en la versión 2.2 de la app Apple TV para Android, que se distribuye a través de Google Play Store. La actualización también introduce un cambio visual en el icono de inicio, con un logotipo de Apple TV ligeramente más pequeño dentro del círculo, y se suma a mejoras recientes como las notificaciones de nuevos episodios.

La incorporación de esta función se produce mientras otras plataformas toman decisiones distintas. A principios de este mes, Netflix redujo el soporte de casting en sus aplicaciones móviles, limitándolo a un número acotado de dispositivos compatibles.