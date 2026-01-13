VIDEO: Abuelita sufre feroz ataque de 15 perros en calles de Cuautla, Morelos

Un nuevo video viral mostró un feroz ataque de perros que causó conmoción en redes sociales, pues una jauría de aproximadamente 15 perros se abalanzó sobre una abuelita de 79 años, en calles de Cuautla, en el estado de Morelos.

Aunque la adulta mayor logró sobrevivir al ataque de perros, resultó con lesiones serias. Te contamos los detalles de este caso viral.

¡Imágenes sensibles! ⚠️Una mujer de la tercera edad fue atacada por una jauría en Cuautla 🐕



Cámaras de seguridad captaron el angustiante momento en que varios perros agredieron a una abuelita en las calles de Morelos. El video ha causado gran indignación entre los vecinos

Video viral capta ataque de perros a una abuelita en Cuautla

En redes sociales circuló un video que dejó impactados a los internautas, pues en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de un negocio cercano se puede ver el momento justo en el que una adulta mayor de 79 años de edad caminaba tranquilamente en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ferrocarri, en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos.

De pronto, se puede ver a un hombre que abre su portón y, detrás de él, salen aproximadamente 15 perros. Aunque la cantidad de mascotas que tiene el hombre ya había causado sorpresa, lo que siguió a continuación resultó impactante.

Apenas salieron, los perros se lanzaron sobre la mujer hasta que lograron derribarla y comenzaron a atacarla a mordidas. Una vez en el suelo, la mujer comenzó a gritar y a tratar de defenderse, mientras que el dueño de los perros no lograba alejarlos.

Finalmente, un vecino apareció con una escoba y ayudó a la adulta mayor a quitarse a los canes de encima.

¿Cuál es el estado de salud de la abuelita tras el ataque?

El ataque de los perros dejó muy herida a la abuelita, quien tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. De acuerdo con lo informado por medios locales, la abuelita recibió hasta 64 puntadas, debido a las lesiones provocadas por los perros feroces.

Tras lo ocurrido, personal del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Cuautla acudió al sitio y determinó la responsabilidad del propietario de los perros , a quien se le hicieron observaciones sobre el control, resguardo y cuidado de los animales.

