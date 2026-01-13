Mexicanos gastan más de 2 millones de pesos al día en Onlyfans; México de los países que más consumen

Si pensabas que las ganancias que deja tener una cuenta como generador de contenido para Onlyfans no son suficientes, esta nota podría cambiar tu percepción. Y es que recientemente Onlyguider, el motor de búsqueda de la plataforma antes mencionada, dio a conocer que tan solo en el 2025 México registró un gasto superior a los 290 millones de dólares por consumo.

De acuerdo con su análisis Wrapped 2025, México ingresó al top 5 de los países que más pagan por los contenidos que se publican en esta aplicación y los cuales, esto a la par de naciones como Estados Unidos (EUA), Reino Unido, Canadá e Italia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto dinero gastó México en Onlyfans durante 2025?

Según con las métricas oficiales presentadas por Onlyguider, en el 2025 México presentó un gasto total de 290 millones 856 mil 550.80 dólares en contenido publicado en la plataforma de Onlyfans , esto sin importar si son publicaciones para adultos o no.

Este representa un aumento de hasta 46 millones 677 mil 820 dólares en relación al 2024, año en el cual la plataforma tuvo ingresos de hasta 244 millones 178 mil 730.60 dólares tan solo por nuestro país.

CDMX entre las ciudades que más consume Onlyfans

Por otro lado y más allá del gasto general en el país, se destacó que la Ciudad de México (CDMX) se encuentra en el top 10 de las ciudades que más gastan por contenidos publicados en la plataforma de Onlyfans .

Se señaló que la CDMX registró un gasto de hasta 38 millones 967 mil 200 dólares tan solo en 2025, lo cual supera y por mucho los 32 millones 423 mil 214 que se registraron en el pasado 2024.

Top 5 de los países que más pagan por Onlyfans

De acuerdo con el análisis publicado en Onlyguider , los países que más gastaron por Onlyfans en el 2025 son los siguientes:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Italia

México

VIDEO: Hombre golpea a su madre en Comas, Perú; mujer de 68 años logra sobrevivir

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.