Muere Lane V. Rogers, conocido como Blake Mitchell en OnlyFans

Lane V. Rogers, conocido como Blake Mitchell en OnlyFans , murió a los 31 años, después de sufrir un accidente vehicular, confirmó la familia al medio estadounidense TMZ.

El influencer y famoso actor de cine para adultos falleció el lunes 15 de diciembre en un accidente registrado en la ciudad de Oxnard, California, luego de que su vehículo se impactara contra un camión de carga.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del accidente de Lane V Rogers?

De acuerdo con la información proporcionada por TMZ, la familia está "completamente sin palabras" luego de que el actor falleciera en la zona del accidente. El reporte indica que Rogers chocó contra la pesada unidad poco antes de las 16:00 horas y el médico forense del condado dictaminó que falleció a consecuencia de un traumatismo contundente.

¿Quién es Lane V Rogers?

Lane V. Rogers era considerado como una de las figuras más reconocidas dentro de OnlyFans. Comenzó su carrera aproximadamente en el 2014 como modelo de webcams y después dio un salto al mundo de la industria del cine para adultos.

Hasta 2018 abrió su cuenta de OnlyFans, siendo ese mismo año cuando habló públicamente de su bisexualidad y de las dificultades que tuvo para explicarle a su familia y seres queridos que se sentía atraído por ambos sexos.

Después de grabar una escena para la película Take it from Blake el número de sus seguidores se incrementó en X e Instagram, hasta alcanzar 700 mil y 400 mil, respectivamente.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

