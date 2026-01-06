Cuándo y cómo desechar las heces de mascotas en CDMX según el nuevo calendario
En la CDMX cambió la forma en la que se recolectará la basura y si tienes mascotas, aquí te decimos cuál es la forma correcta de tirar los desechos.
En la CDMX comenzó la campaña "Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar" que busca facilitar la clasificación de residuos para reducir la contaminación y aquí te decimos cómo debes desechar las heces de tu mascota .
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cómo desechar las heces de mi mascota con el nuevo programa de CDMX?
Los capitalinos pueden depositar las heces en el inodoro o colocarlas en el contenedor de residuos orgánicos . En caso de tener gatos, hay arena que es hidrosoluble y se puede tirar en el inodoro con todo y las heces.
La arena orgánica se tira con los residuos orgánicos y la arena convencional con los residuos sanitarios.
Para recoger las heces en espacios públicos se pueden utilizar bolsas compostables y depositarlas en los botes de residuos orgánicos.
También se puede usar papel higiénico, recogedor de pinza y vaciar las heces en coladeras de tapa redonda.
Calendario para recolección de basura en CDMX
Residuos orgánicos se entregan los martes, jueves y sábado y corresponden a los restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, restos de comida, aceite de cocina usado y las heces de los animales.
Residuos reciclables se recogen los lunes, miércoles, viernes y domingo y son productos como el papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, ropa y textiles, madera y envases tipo Tetrapack.
Residuos no reciclables se entregan los lunes, miércoles, viernes y domingo y son los pañales, residuos sanitarios, papel de baño, toallas sanitarias, tampones, curitas, hisopos, preservativos y pañuelos usados.
Recalentado deja toneladas de basura en CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.