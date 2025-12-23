Rematan el Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 con Bluetooth 44 mm y memoria de 32 GB

¿Todavía no tienes el regalo del intercambio navideño? Walmart lanzó una oferta especial en el Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 de 40 mm en color plata, permitiendo a los consumidores ahorrar en la compra de este popular reloj inteligente.

El diseño de este dispositivo es elegante y minimalista, perfecto para cuidar tu salud. En adn Noticias te presentamos los detalles.

Precio del Smartwatch Samsung Galaxy Watch8

El dispositivo, que tenía un precio recomendado de 4 mil 999 pesos, aparece ahora con un costo de 4 mil 359 pesos, lo que representa un ahorro de 640.00 pesos.

Detalles de la oferta:



Precio de venta: 4,359.00 pesos

Precio anterior: 4,999.00 pesos

Ahorro: 640.00 pesos

Plan de pagos: hasta 12 mensualidades fijas de 544.51 pesos

Devolución: devolución disponible hasta 30 días después de recibido

Características del Smartwatch Samsung Galaxy Watch8

El reloj inteligente cuenta con todas las características avanzadas de Samsung, incluyendo monitoreo de salud, seguimiento de actividad física y conectividad con smartphones, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan combinar estilo y tecnología.

Detalles del artículo:



Memoria Interna 32 GB

Pantalla 1.34 Super AMOLED

Resolución 438x438

Tiempo de carga 60 minutos

"Descubre el Watch8 40mm Una nueva era de smartwatches comienza con un reloj minimalista y moderno. Este es el ajuste más cómodo que jamás hayas experimentado con un potente rendimiento. Tu navegador personal, tu guardián del bienestar y tu asistente con inteligencia artificial, ¡todo en uno con el Galaxy Watch8!. Resistente al agua y polvo con certificación 5ATM/IP68. Con más de 100 modos de entrenamiento y funciones de salud avanzadas, es tu compañero ideal", se indica en la descripción del artículo.

Puedes comprarlo aquí .

