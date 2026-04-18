En un video compartido por su mamá, Romy, con autismo y TDAH, cuenta que durante una crisis de enojo en clase, hizo los gestos de la tortuga para calmarse.

En un video compartido por su mamá, Romy, con autismo y TDAH, cuenta que durante una crisis de enojo en clase, hizo los gestos de la tortuga para calmarse. | Getty Images

La pequeña Romy, con autismo y TDAH, se volvió viral tras ser víctima de burlas en su escuela mientras aplicaba la técnica de la tortuga, una estrategia recomendada por psicólogos para controlar emociones intensas.

@ely_karr17 Eduquemos a nuestros hijos a respetar y ser empáticos, porque no todos vemos el mundo de la misma manera. Un niño con autismo o El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) no es “diferente” para excluirlo, es especial para comprenderlo Romy veces no habla igual, no juega igual o no expresa sus emociones como otros,pero siente, ama y necesita amistad como cualquier niño. 🙂💔 ❤️‍🩹LAS TENCNICAS DE LA TORTUGA,son técnicas que su psicóloga le enseña para saber controlarse en la escuela,COMO MUCHOS SABEN ELLA NO SOPORTA EL RUIDO,Y SE FRUSTRA DEMACIADO CON MUCHA GENTE 🙂 ESTO LO VIVO DÍA CON DÍA Y CRÉANME QUE ES BIEN DIFÍCIL…. UNO COMO MAMÁ VERLA LLORAR PORQUE SE BURLAN DE ELLA 🙂 No vengo a dar lastima,Con su video Lo subo para que vean Lo que ocasiona un “niño” con una simple burla porque la educación empieza desde casa OJO AHY. ♬ sonido original - Brenda Karr

El hecho ocurrió al interior del aula y, tras salir de clases, la anécdota de la niña fue compartido por su madre en redes sociales.

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La situación abrió un debate sobre la importancia de respetar herramientas de autorregulación avaladas por especialistas como la American Psychological Association y programas educativos como PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies), que respaldan este tipo de técnicas.

¿Cómo funciona exactamente la técnica de la tortuga?

La técnica de la tortuga consiste en que el niño identifique su enojo o ansiedad, se “encierre” simbólicamente y respire profundo.

@ely_karr17 🎀 Quiero compartirles que mi hija ya está mucho más tranquila emocionalmente, pero poco a poco hemos ido avanzando con amor, paciencia y comprensión,Agradezco de corazón sus mensajes, sus oraciones y sus buenas vibras. Como mamá, no hay nada más valioso que verla en paz,Seguimos aprendiendo y creciendo juntas en el video casi no ve ala cámara Muchos niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) evitan mirar directamente a la cámara o a los ojos, no por falta de respeto, sino porque les cuesta mantener la atención pero ella encantada de mostrar su técnica tuve que pedirle permiso primero🤭🤭🫶✨ ❤️‍🩹#tecnica #tortuga #crisis ♬ sonido original - Brenda Karr

Este proceso reduce la activación emocional de forma inmediata.

Expertos en terapia cognitivo-conductual señalan que este método fortalece la autorregulación y evita crisis mayores, sobre todo en entornos escolares con estímulos intensos.

El caso de una Romy, niña que sufrió burlas en la escuela

Durante una crisis, Romy aplicó la técnica frente a sus compañeros. En lugar de apoyo, recibió risas, incluso de su maestra, lo que agravó su malestar.

técnica de la tortuga Romy le explicó a la maestra que no le pasaba nada y siguió con la técnica porque quería controlarse sola. (Getty Images)

El impacto fue demasiado, pues Romy expresó que no quería volver a la escuela, lo que evidenció fallas en inclusión y sensibilización.

¿Por qué es tan importante respetar esta técnica?

Niños con autismo o TDAH perciben estímulos con mayor intensidad, así que la técnica de la tortuga funciona como un “botón de pausa”.

Instituciones como CDC y Autism Speaks destacan que ridiculizar estos métodos afecta la autoestima y limita su uso futuro.

¿Cómo educar en empatía desde casa y en la escuela?

La empatía se construye desde edades tempranas, por lo que explicar la diversidad emocional es clave para evitar estigmas.

Especialistas recomiendan integrar educación socioemocional en aulas para generar entornos seguros e inclusivos.

Consejos prácticos para padres y maestros

Refuerza que usar la técnica es correcto

Evita cualquier forma de burla o señalamiento

Informa a docentes sobre su importancia

Permite espacios de autorregulación

Fomenta diálogo sobre empatía en casa y escuela