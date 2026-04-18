La pequeña Romy, con autismo y TDAH, se volvió viral tras ser víctima de burlas en su escuela mientras aplicaba la técnica de la tortuga, una estrategia recomendada por psicólogos para controlar emociones intensas.
El hecho ocurrió al interior del aula y, tras salir de clases, la anécdota de la niña fue compartido por su madre en redes sociales.
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La situación abrió un debate sobre la importancia de respetar herramientas de autorregulación avaladas por especialistas como la American Psychological Association y programas educativos como PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies), que respaldan este tipo de técnicas.
¿Cómo funciona exactamente la técnica de la tortuga?
La técnica de la tortuga consiste en que el niño identifique su enojo o ansiedad, se “encierre” simbólicamente y respire profundo.
Este proceso reduce la activación emocional de forma inmediata.
Expertos en terapia cognitivo-conductual señalan que este método fortalece la autorregulación y evita crisis mayores, sobre todo en entornos escolares con estímulos intensos.
El caso de una Romy, niña que sufrió burlas en la escuela
Durante una crisis, Romy aplicó la técnica frente a sus compañeros. En lugar de apoyo, recibió risas, incluso de su maestra, lo que agravó su malestar.
El impacto fue demasiado, pues Romy expresó que no quería volver a la escuela, lo que evidenció fallas en inclusión y sensibilización.
¿Por qué es tan importante respetar esta técnica?
Niños con autismo o TDAH perciben estímulos con mayor intensidad, así que la técnica de la tortuga funciona como un “botón de pausa”.
Instituciones como CDC y Autism Speaks destacan que ridiculizar estos métodos afecta la autoestima y limita su uso futuro.
¿Cómo educar en empatía desde casa y en la escuela?
La empatía se construye desde edades tempranas, por lo que explicar la diversidad emocional es clave para evitar estigmas.
Especialistas recomiendan integrar educación socioemocional en aulas para generar entornos seguros e inclusivos.
Consejos prácticos para padres y maestros
- Refuerza que usar la técnica es correcto
- Evita cualquier forma de burla o señalamiento
- Informa a docentes sobre su importancia
- Permite espacios de autorregulación
- Fomenta diálogo sobre empatía en casa y escuela
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