Lanzan primer teaser tráiler oficial de Avengers Doomsday de Marvel

Desde hace unos días se filtró lo que sería el primer tráiler de Avengers Doomsday , una de las películas más esperadas del 2026 y que traerá de regreso a muchos personajes de los tres universos cinematográficos de Marvel para convivir en un universo que pinta para ser épico.

Los personajes de Marvel Studios, de los X-Men de Sony y los 4 Fantásticos de FOX se unirán en una serie de películas a partir de Avengers Doomsday, uniéndose a lo que ya vimos en Spiderman No Way Home, Dr. Strange Multiverse of Madness y en Deadpool & Wolverine donde ya se han dado diversos cameos de otros personajes y universo que en Marvel por temas de derechos no era posible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trailer final de Avengers Doomsday

Según filtraciones de algunos insiders de diverso portales de entretenimiento serán 4 avances los que tendremos antes de ver un tráiler final de Avengers Doomsday y estos serán estrenados en varias fechas distintas, además de que uno estará basado en Steve Rodgers, (Chris Evans) Thor (Chris Hemsworth) y el Dr. Doom (Robert Downey Jr.). Pero sin más adelantos te dejamos el avance que ha sido lanzado en este martes:

Fecha de estreno de Avengers Doomsday

La fecha de estreno de Avengers Doomsday está presupuestada para el 18 de diciembre de 2026 a nivel mundial, aunque en México hay preestrenos un día antes, lo cual podría decir que en nuestro país podríamos verla antes, pero lo más importante será cuándo salga la preventa de boletos ya que conseguir alguno va a ser una auténtica misión épica como las que han pasado Los Vengadores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.