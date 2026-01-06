Expertos revelan razones por las que tu perro rasca su cama antes de dormir

Los perros son considerados la mejor compañía para las personas y aunque tienen diferentes personalidades dependiendo las razas la mayoría tiene un comportamiento que los caracteriza, rascan su cama antes de dormir.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Razones por las que tu perro rasca su cama

Rascar la cama es uno de los comportamientos más extraños de los perros y tiene que ver con un instinto ancestral pues los lobos grises cavaban la tierra para protegerse del frío, el viento y los depredadores. Con ello, regulaban su temperatura corporal y creaban un refugio.

Otra de las razones es porque revisan que no haya insectos, serpientes o cualquier otra amenaza oculta en el lugar donde dormirán aunque se trate de una cama suave.

De acuerdo con el Doctor Satenley Coren este hábito está profundamente grabado en su ADN y cada vez que lo hace esta honrando millones de años de evolución.

¿Por qué los perros rascan otros lugares de la casa?

Los perros rascan otros lugares de la casa como alfombras, los sofás, las camas para dejar el mensaje a otros perros que están ocupando ese lugar. También para hacerlo más cómodo o para regular la temperatura al tumbarse.

Aunque es un comportamiento normal, si lo hace de forma destructiva y compulsiva y termina destruyendo las cosas podría indicar un problema de ansiedad o frustración y en ese caso es muy importante que pidas ayuda a un profesional.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.