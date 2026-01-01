Estudio confirma que los perros son aliados de los abuelitos, pero advierten sobre el apego extremo

Un estudio científico reciente confirma que convivir con mascotas favorece la salud mental de los adultos mayores al preservar funciones cognitivas como:



La memoria

El razonamiento

La atención

La investigación fue realizada por especialistas como Erika Friedmann y Nancy R. Gee con datos del Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore, uno de los proyectos más amplios sobre envejecimiento saludable.

El análisis incluyó a más de 1,800 personas entre 27 y 85 años, comparó su evolución mental durante varios años y evaluó el impacto de tener animales domésticos en su vida diaria. Los resultados muestran beneficios claros, aunque también identifican riesgos cuando el vínculo emocional se vuelve excesivo.

Mascotas y estimulación cognitiva

Los adultos mayores que conviven con mascotas presentan una mejor preservación de habilidades mentales clave. Actividades como:



Alimentar

Jugar con el perro

Cuidar al animal

Estimulan rutinas, atención y planificación. Este estímulo cotidiano protege contra el deterioro cognitivo y refuerza la autonomía personal, lo cual retrasa la dependencia funcional en edades avanzadas.

Reducción de estrés y soledad

La compañía animal disminuye la percepción de soledad y reduce niveles de estrés y ansiedad. El contacto afectivo genera estabilidad emocional.

Este efecto cobra relevancia en una población con alto riesgo de aislamiento social y depresión, dos factores que afectan directamente la salud mental.

El riesgo del apego excesivo

El estudio advierte que un apego emocional muy alto puede provocar mayor vulnerabilidad psicológica. La dependencia emocional aumenta la ansiedad y el temor a la pérdida.

Cuando la mascota se convierte en el único sostén emocional, se incrementa el riesgo de depresión y desgaste psicológico a largo plazo.

Recomendaciones para un vínculo saludable

Los expertos sugieren mantener un apego equilibrado y complementar la compañía animal con relaciones humanas, actividad física y apoyo social.

También recomiendan que residencias y políticas públicas permitan mascotas, siempre con orientación profesional para evitar efectos contraproducentes.

