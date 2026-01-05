Ximena Figueroa, la “reina del Costco”, vuelve a comprar mil roscas de reyes para revenderlas

Ximena Figueroa, excandidata a diputada conocida como la "reina del Costco", desató una ola de reacciones en redes sociales después de que comprara cientos de roscas de reyes para revenderlas con motivo del 6 de enero y aunque muchos aplaudieron su visión emprendedora, la mayoría la critica por acaparar el producto.

Este no es la primera vez que la empresaria e influencer colimense acapara las roscas de reyes, pues a inicios de 2025 compró cientos de piezas en una sucursal de Guadalajara para revenderlas en Manzanillo. Para este 2026, Ximena requirió de un tráler para trasladar toda su compra a su estado.

"Lo volvimos a hacer": Ximena Figueroa acapara roscas en Guadalajara

El pasado 3 de enero, la influencer informó a través de sus redes sociales que se encontraba en el Costco de Guadalajara para llevar la deliciosa rosca de reyes hasta Manzanillo. Posteriormente se le ve en una fotografía posando junto a un tráiler ya con el producto dentro. "¡Lo volvimos a hacer! Ya llevamos todas sus roscas, mil roscas de reyes".

Por si fuera poco, en otra publicación dijo de manera burlona "¿Qué creen? Me volví a acabar todas las roscas de Costco Guadalajara, lo que despertó el enojo de cientos de usuarios de redes sociales.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

"¿Emprender? Hazlas tú, eso es revender, muy naco por cierto", "¿No se hacen roscas en Manzanillo?", "Ojalá se te pudran, apoyen a locales y compren sus roscas en otros lados" fueron tan solo algunos de los comentarios con los que funaron a la influencer. Y es que no solo se apoderó del producto, sino de todas las roscas de un estado en donde no vive.

