Mexicano confronta a Fernández Noroña en Italia y el senador responde violentamente 

Un video difundido en redes sociales muestra al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña , protagonizando una confrontación con un ciudadano mexicano en Roma, Italia, durante sus vacaciones. El incidente fue captado por el usuario Roberto Quijano y se viralizó en diferentes plataformas, provocando mucha controversia en los comentarios, sobre todo, por la conducta del político al ser cuestionado.

Video de Fernández Noroña en Italia

En las imágenes, el ciudadano se acerca al senador en una calle cerca del centro comercial Rinascente y lo cuestiona sobre su presencia en Roma, donde se encontraba aparentemente de vacaciones. El hombre le pregunta: “¿qué se siente estar aquí en Roma?”, a lo que Fernández Noroña responde de forma alterada: “¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”.

Fernández Noroña agrede a hombre en Italia

Durante el intercambio, el ciudadano acusa al senador de agresión e intenta grabar la escena mientras lo señala de respaldar al presidente venezolano Nicolás Maduro y de estar en el extranjero mientras México enfrenta dificultades. En el video se observa que Fernández Noroña intenta golpear el teléfono celular con el que se graba, y una mujer que lo acompaña lanza expresiones ofensivas contra quien graba.

Tras el altercado verbal, el hombre se aleja, pero el senador lo sigue por la acera, lo que intensifica el momento captado en el material audiovisual. Hasta el momento, no se ha reportado una postura oficial del legislador sobre este incidente ni si enfrentará alguna consecuencia política o legal por los hechos registrados en Roma

