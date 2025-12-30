¡Audífonos gratis! Liverpool rebaja casi 3 mil pesos al Motorola Edge 60 Fusion de 256 GB por la última Gran Barata de 2025

En la recta final del año, Liverpool lanzó una promoción pensada para quienes aún buscan un regalo útil, moderno y con buen precio, pues son casi tres mil pesos de descuento.

Se trata del Motorola Edge 60 Fusion , un smartphone de gama media-alta que no solo cuenta con un descuento significativo, sino que además incluye audífonos de regalo, lo que lo convierte en una opción atractiva para obsequiar en estas fechas.

Precio rebajado y ahorro real

Como parte de la Gran Barata de Liverpool, el Motorola Edge 60 Fusion pasó de nueve mil a seis mil 199 pesos , lo que representa un ahorro importante frente a su precio original.

El modelo disponible incluye 256 GB de almacenamiento interno y se puede elegir en varios colores: café, negro, azul y rosa, lo que amplía las opciones para ajustarse a distintos gustos.

La tienda ofrece hasta seis meses sin intereses con tarjetas Liverpool, con mensualidades desde mil 33 pesos, así como tres MSI con tarjetas Visa y MasterCard.

También es posible pagar en efectivo en tiendas como Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, además de opciones digitales como PayPal y SPEI.

Características del Motorola Edge 60 Fusion

El dispositivo destaca por su pantalla POLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ideal para quienes consumen contenido multimedia, redes sociales o videojuegos móviles.

En el apartado de rendimiento, integra el procesador MediaTek Dimensity 7300, que ofrece un desempeño fluido para tareas cotidianas y multitarea.

En fotografía, el Edge 60 Fusion cuenta con una cámara trasera dual, encabezada por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), acompañado de un lente ultra gran angular de 13 MP, que también permite capturas en modo macro.

Para el software, el equipo incorpora Android 15 , lo que garantiza acceso a funciones recientes y actualizaciones de seguridad.

Audífonos incluidos y puntos a considerar para estrenar

Uno de los atractivos adicionales de esta promoción es que el Motorola Edge 60 Fusion incluye audífonos, un complemento útil para llamadas, música o videollamadas; sin embargo, es importante considerar que no incluye cubo cargador, por lo que será necesario contar con uno compatible o adquirirlo por separado.

Por su precio, características y el extra de los audífonos, el Motorola Edge 60 Fusion se perfila como un regalo práctico y funcional para cerrar el año.

