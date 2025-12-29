¡La Rosca quedó atrás! Krispy Kreme presenta la nueva Dona Reyes con muñequito incluido

Krispy Kreme sorprende a sus clientes con un lanzamiento que reinventa la tradición de Día de Reyes: la Dona Reyes. Una deliciosa opción para los amantes de la temporada navideña y de los postres originales.

Y es que sabemos que el 6 de enero, los mexicanos acostumbran partir la tradicional Rosca de Reyes, pero si lo tuyo, lo tuyo, son las donas, Krispy Kreme tiene la mejor opción para que disfrutes de tu postre favorito sin alejarte de la tradición de Día de Reyes . Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así es la nueva Dona Reyes de Krispy Kreme

Este 6 de enero Krispy Kreme quiere estar presente en una de las tradiciones más queridas de las familias mexicanas, pero con un giro inesperado que promete sorprender a los amantes de las donas. La nueva propuesta es la Dona Reyes, una deliciosa dona que recrea la magia de la Rosca de Reyes con un delicioso relleno de queso con zarzamora y una decoración idéntica a la de las roscas elaboradas con ate.

Pero esto no es todo, los clientes de Krispy Kreme no dejarán de vivir la emoción de encontrar el muñequito de la rosca, porque cada docena de Dona Reyes también incluye dos muñequitos o niños Dios, que se ¡ganan un premio!

Krispy Kreme lanza la Dona Reyes, a partir del 29 de diciembre de 2025.|Hakbar Juárez | adn Noticias

Así es, porque a diferencia de la Rosca de Reyes, donde la persona que saca el muñequito debe de comprar los tamales,el próximo 2 de febrero, quienes saquen los muñequitos de la Dona Reyes serán los ganadores de los cupones impresos en la caja, que valen por una dona glaseada y un café americano gratis. Simplemente, deberán de recortarlos y presentarlos en la la tienda para su canje.

¿Cuándo sale a la venta la Dona Reyes?

La nueva Dona Reyes estará disponible, por tiempo limitado, en todas las sucursales de Krispy Kreme en México. Podrás comprar tu caja de donas, a partir de este lunes 29 de diciembre de 2025 y hasta el próximo 7 de enero de 2026.

Si eres el ganador del muñequito de la Dona Reyes, puedes canjear tu cupón hasta el 31 de diciembre de 2026.

Si quieres vivir la magia del Día de Reyes de una forma diferente, divertida y muy deliciosa, no te pierdas la Dona Reyes que estará disponible por tiempo limitado ¡Corre por la tuya!

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.