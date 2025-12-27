¡Todavía están a tiempo! Lleva a tus niños al Palacio de los Deseos 2025 y manda su carta para los Reyes Magos

¿Todavía no mandan su carta para los Reyes Magos ? Entonces, organiza un paseo familiar y lánzate al Palacio de los Deseos 2025 que ya abrió sus puertas con Melchor, Gaspar y Baltazar incluidos.

En este espacio mágico de la Ciudad de México (CDMX) podrás conseguir el kit perfecto para que tus hijos e hijas escriban su cartita y la envíen por un buzón especial que hará que los Reyes Magos la reciban cuanto antes. Te contamos los detalles.

Niños hacen sus cartas para los Reyes Magos en el Palacio Postal de la CDMX

¿Qué habrá en el Palacio de los Deseos 2025?

Con la magia de la Navidad, el Palacio Postal de la CDMX se convierte en el Palacio de los Deseos 2025, un lugar en el que los niños y niñas podrán encontrar a los tres Reyes Magos, quienes escucharán atentamente cuáles son sus deseos para este 6 de enero de 2026.

En este lugar, los padres de familia podrán adquirir un kit especial, que cuesta solo 15 pesitos y que incluye:

Una estampilla postal

Una carta-sobre en la que los niños podrán anotar sus tres deseos para este Día de Reyes

La dirección secreta de los tres Reyes Magos

¿Cómo se escribe una carta a los Reyes Magos en el Palacio de los Deseos 2025?

Durante la visita, los niños y niñas podrán asistir a un taller postal en el que se les explicará cómo elaborar correctamente su carta para los Reyes Magos; es decir, conocerán qué datos debe de contener el remitente y destinatario.

Igualmente,se les explicará a los pequeños cómo deben de colocar la estampilla postal , para que aprendan a usar el correo tradicional. Después, podrán colocar su carta en el buzón especial que llegará directamente a los domicilios secretos de los tres Reyes Magos .

Pero, ¡eso no es todo! Los niños y niñas que asistan al Palacio de los Deseos 2025 para escribir sus cartas, también podrán conseguir una fotografía con los tres Reyes Magos, pues Melchor, Gaspar y Baltazar estarán ahí para posar con ellos.

¿Dónde está el Palacio de los Deseos 2025?

El Palacio de los Deseos 2025 se encuentra en Tacuba No. 1, Centro Histórico de la Ciudad de México. Las puertas están abiertas del 26 de diciembre al 5 de enero, en un horario de 10:00 a 16:30 horas. ¿Te vas a perder esta oportunidad?

