Se despide la creadora del meme más famoso; muere Cecilia Giménez ‘restauradora’ del Ecce Homo

Cecilia Giménez, la vecina de Borja que se volvió mundialmente conocida por restaurar el fresco del Ecce Homo, murió este lunes 29 de diciembre de 2025 a los 94 años, según confirmó el alcalde Eduardo Arilla. Vivía en una residencia de adultos mayores junto a su hijo con discapacidad intelectual.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Su intervención en una pintura religiosa transformó un pequeño pueblo de Zaragoza en tema de conversación global, fenómeno cultural y atractivo turístico. Lo que empezó como una reparación doméstica terminó siendo uno de los memes más influyentes de la historia digital.

El origen del Ecce Homo viral

En 2012, Giménez decidió retocar un fresco deteriorado por la humedad en el Santuario de la Misericordia. La obra original no tenía gran valor artístico, pero sí afectivo para la comunidad.

El resultado fue muy distinto al original y generó sorpresa, burlas y críticas. Ella misma informó a las autoridades tras ver el resultado.

¿Cómo el meme conquistó internet?

Las imágenes del antes y después circularon por medios internacionales como BBC y The Guardian. En redes sociales se volvió una de las primeras grandes bromas virales globales.

En 2012, Cecilia Giménez, entonces octogenaria y aficionada a la pintura, decidió reparar por su cuenta un fresco deteriorado en el Santuario de la Misericordia de Borja.|Redes sociales

El caso mostró el poder emergente de internet para convertir hechos locales en fenómenos culturales masivos.

Impacto turístico y económico en Borja

La curiosidad mundial atrajo miles de visitantes. El santuario pasó de ser casi desconocido a recibir turismo constante durante todo el año.

El dinero recaudado se destinó a obras públicas y proyectos culturales, beneficiando directamente a la comunidad.

El lado humano de Cecilia Giménez

La fama no fue fácil. Giménez sufrió ansiedad y tristeza por la exposición mediática inicial, según contó en entrevistas posteriores.

Muere Tamakún, domador de cocodrilos, a los 75 años

Con el tiempo, recibió muestras de cariño que resignificaron su experiencia y le permitieron sentirse orgullosa del legado que dejó.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.