Murió Vince Zampella, creador de “Call Of Duty"; el accidente fue captado en video

El mundo de los videojuegos se encuentra de luto tras el trágico deceso de Vince Zampella, creador de la franquicia "Call of Duty", en un accidente de tránsito sobre una autopista del Valle de San Gabriel, este de Los Ángeles. El incidente fue grabado por testigos del lugar y las imágenes han estremecido todo internet.

El incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 12:45 horas del domingo 21 de diciembre en la autopista Angeles Crest. Zampella y un acompañante iban a bordo de un Farrari cuando su vehículo salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y se incendió.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Vince Zampella?

En el video se puede obsevar cómo el Ferrari acababa de salir de un túnel de la carretera de dos carriles cuando se impacta contra una barrera, dejando partes del automóvil por todo el pavimento. Después las llamas rodearon el vehículo. Zampella salió proyectado del automóvil, al igual que su acompañante, ambos murieron en el lugar.

En otros videos se puede ver cómo los jóvenes que estaban presentes se llevan las manos a la cabeza al ser testigos del fuerte accidente y dicen "vamos a sacarlo, rápido, rápido". A pesar del riesgo, los testigos sacan de entre los restos del auto a Vince.

🚨 🇺🇸 ALERTE INFO : Le créateur de Call of Duty et de Battlefield 6 est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles.



Vince Zampella a perdu le contrôle de sa Ferrari à la sortie d'un tunnel, a percuté une barrière et a pris feu.



Zampella était au volant et est décédé sur… pic.twitter.com/XUUHtvdgdW — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) December 23, 2025

¿Cuál fue la influencia de Zampella en el mundo del entretenimiento?

Un portavoz de Electronic Arte declaró que la influencia de Zampella en la industria fue profunda y de gran alcance gracias a Call of Duty , que debutó en 2003 y que hasta el momento ha vendido más de 500 millones de juegos en todo el mundo.

