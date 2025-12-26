Influencer Clavicular atropella a fan con su Tesla Cybertruck en plena transmisión en vivo

El influencer Braden Peters, conocido como "Clavicular" se ganó el repudio de miles de internautas , después de que atropellara a un fan con su Tesla Cybertruck, mientras hacía una transmisión en vivo. El hecho logró viralizarse por completo luego de que fríamente publicara una imagen caricaturizada con la frase "juega juegos tontos y ganarás premios tontos".

Sin embargo sus acciones ocurridas el 24 de diciembre no solo ocasionaron miles de críticas entre sus propios seguidores, sino también que fuera expulsado de la plataforma de streaming Kick como castigo por poner en riesgo la vida de una persona.

Play stupid games, win stupid prizes pic.twitter.com/o39FHyOv2W — Clavicular (@Clavicular0) December 25, 2025

Así fue como "Clavicular" atropelló al fan

En el video que rápidamente se volvió viral se puede ver cómo un fan trepó a la parte frontal del Tesla y se colocó sobre el parabrisas. "Clavicular", que se encontraba dentro pudo notarse un poco sorprendido, al igual que sus acompañantes, sin embargo, de un momento a otro decidió acelerar el vehículo mientras el descontrolado seguidor seguía en el cofre, lo que provocó que se cayera y una parte del vehículo le pasara encima.

Posteriormente se escucha un "¿estás muerto? Con suerte", lo que terminó por enojar a los internautas, ya que aunque si bien el fan no se comportó de la manera correcta, no era motivo para que lo atropellara.

Kick streamer Claviclar (Real Name Braden Peters) runs over a streamsniper that was laying on his Tesla Cybertruck then responds to "Is he dead? Hopefully" pic.twitter.com/QajhuBz2HN — USA Incident Tracker (@incidnt_tracker) December 25, 2025

Clavicular asegura que actuó por miedo y en defensa propia

En otro video se le observa hablando con dos personas que llevaban chaleco reflectante, quienes lo cuestionan por lo sucedido, a lo que intentó justificar sus acciones al asegurar que "actué por miedo y en defensa propia".

Parking security defended Clavicular after he ran over an armed stalker who was harassing him and jumping onto his Cybertruck. pic.twitter.com/7NKRYSaEtA — Hannibal (@Hannibal47i) December 25, 2025

