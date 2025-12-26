¡El Cofre de Perote se pinta de blanco! Intenautas comparten imágenes de la primera nevada en Veracruz

El Cofre de Perote, en Veracruz, le regaló paisajes icónicos a los habitantes, que no dudaron en compartir en redes sociales la belleza de la primera nevada en el volcán.

Y es que las bajas temperaturas provocadas por la entrada del Frente Frío 24 ocasionaron que cayera una nevada decembrina en la zona del Cofre de Perote, en el estado de Veracruz. De inmediato, internautas se dieron a la tarea de compartir los hermosos paisajes que regaló este bello fenómeno natural. Te compartimos cómo se vio la nevada.

Así fue la primera nevada en Cofre de Perote Veracruz

Frente Frío 24 provoca la primera nevada en el Cofre de Perote en Veracruz

Durante la noche de ayer 25 de diciembre y la mañana de este viernes 26 se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote. A través de su cuenta oficial el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió imágenes de la primera nevada de la temporada.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales, en donde los internautas compartieron la belleza de los paisajes blancos, provocados por el desplazamiento del frente frío número 24, así como una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico.

Durante la noche de ayer, jueves, y la madrugada de hoy, se registró la primera caída de #Nieve en el Cofre de Perote, #Veracruz ⬇️ pic.twitter.com/q01LunZvvM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, se esperan heladas con temperaturas de hasta -10 y -5 grados, durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre, en las zonas serranas de los estados de:

Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Así luce el Cofre de Perote en Veracruz, tras la primera nevada de 2025

A través de redes sociales, los internautas compartieron videos y fotografías en las que se puede apreciar la belleza de los paisajes nevados en el volcán El Cofre de Perote.

❄️ PRIMERA NEVADA EN EL COFRE DE PEROTE ❄️

La mañana de este 26 de diciembre se registró la primera caída de nieve de la temporada en el Cofre de Perote, a 4,280 m s. n. m., la octava montaña más alta de México.

📍 La nevada inició la noche del 25 de diciembre y continúa este… pic.twitter.com/HmEW35IDnY — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) December 27, 2025

¡Impresionante! ¡México se pinta de blanco!



El Cofre de Perote en #Veracruz se cubrió de blanco con la primera nevada; el paisaje invernal sorprende a visitantes y habitantes por igual.



Vía @conagua_climahttps://t.co/kRNyHj8vU4 pic.twitter.com/gEi3LUPyBh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2025

Las imágenes resultan sorprendentes pues parecieran paisajes sacados de Siberia; sin embargo, se trata de las nevadas provocadas por el frío extremo del invierno 2025 en México.

