Clima hoy 26 de diciembre: Frente frío 24 impacta con heladas, aguanieve y lluvias en esta regiones de México

México se prepara para un 26 de diciembre de 2025 con contrastes climáticos extremos, desde heladas en el norte hasta calor intenso en el sur, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua. Para el clima de hoy lluvias fuertes afectarán varias regiones, mientras vientos y oleaje complican las fiestas decembrinas.

Para el clima de hoy el nuevo frente frío (número 24) ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del país.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y península de Yucatán, en combinación con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero.

Por otra parte, un canal de baja presión en el centro del país, en interacción con la inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos en dicha región.

¿En dónde lloverá hoy viernes 26 de diciembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California y Chihuahua.

¿En qué estados de México hace calor hoy viernes 26 de diciembre 2025?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿En dónde hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

