¿Ángela Aguilar, eres tú? Violinista Esmeralda Camacho presume un collar idéntico al de Nodal y revive rumores

La violinista de Christian Nodal , Esmeralda Camacho, volvió a convertirse en tendencia por compartir un video en TikTok en el que se le ve usando un collar idéntico al de Christian Nodal, lo que trajo recuerdos del video en el que Ángela Aguilar presumía el mismo collar que el cantante que, en ese momento, estaba a solo unos días de haber termiado su relación con su expareja, la trapera argentina Cazzu.

El escándalo explotó en redes sociales y reavivó los rumores acerca del amorío entre el intérprete de ‘De los besos que te di’ con su violinista. Te contamos todos los detalles.

Esmeralda Camacho se vuelve tendencia tras presumir un collar idéntico al de Nodal

La violinista de Christian Nodal, Esmeralda Camacho volvió a llamar la atención en redes sociales y a despertar los rumores que aseguran que el cantante le es infiel a Ángela Aguilar con la integrante de su equipo musical, pues compartió un video en el que se le ve usando un rosario igualito al de Nodal.

Desde luego, este detalle no pasó desapercibido por los internautas que inmediatamente apuntaron a que esta joya, con un diseño idéntico al que tiene Nodal, podría ser una señal del vínculo sentimental que tiene el famoso con su violinista.

Y, por si eso fuera poco, los internautas no dejaron de notar que detrás de la violinista se puede observar en un perchero, un sombrero que, aseguran, es idéntico a los que acostumbra usar el intérprete de regional mexicano.

El collar de la violinista recuerda el que Ángela Aguilar presumió en redes

Estas conclusiones de los internautas no son gratuitas, pues se basan en el modus operandi de Ángela Aguilar , quien unos días antes de que se hiciera pública su relación con Christian Nodal, fue vista usando una cadena con un dije de cruz, idéntico al que usaba el cantante en ese entonces.

Este detalle fue considerado como el que reveló la relación sentimental que mantenían ambos a solo unos días de que el famoso anunciara el fin de su noviazgo con la madre de su hija Inti, quien todavía no cumplía su primer año de vida.

¿Crees que esta joya de verdad revele un vínculo entre Christian Nodal y su violinista? Cabe destacar que hasta el momento, Esmeralda Camacho no ha hecho declaraciones ni que confirmen ni que descarten la supuesta relación con el esposo de Ángela Aguilar.

