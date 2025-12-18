Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, publica mensaje tras supuesto despido y desata polémica

Esmeralda Camacho , la violinista de Christian Nodal, finalmente rompió el silencio, tras la polémica que generó en redes sociales el clip que se viralizó. La guapa música compartió una publicación que hizo crecer los rumores acerca de un posible amorío entre ella y el esposo de Ángela Aguilar. Te contamos todos los detalles.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y la violinista Esmeralda Camacho?

En redes sociales creció el rumor de una supuesta infidelidad de Christian Nodal , esta vez, con la guapa violinista, Esmeralda Camacho, quien formaba parte de su banda.

Este rumor surgió a partir de un video viral en el que se veía a la violinista hacer gestos de desaprobación en un momento cuando Ángela Aguilar subió al escenario a besar a su esposo.

¿Cuál fue el mensaje de la violinista de Nodal en redes sociales?

El rumor de la infidelidad creció más, una vez que los fans de Nodal notaron que la violinista no estuvo presente en el más reciente concierto que el cantante de regional dio en Chicago.

Aunque Christian Nodal no ha declarado nada al respecto, llamó la atención de los internautas un mensaje que Esmeralda Camacho compartió a través de su cuenta de TikTok. En el clip, la música interpretó con su violín los acordes de la canción “Mi mayor anhelo”, siguiendo los arreglos de la versión que Nodal grabó junto a Julión Álvarez.

El video está acompañado de un mensaje que dice: “En la música confiaremos”.

Inmediatamente, los internautas comentaron que la letra de la canción lo decía todo. “Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama, y sentir tus caricias”, dice una estrofa de la melodía que eligió Esmeralda Camacho.

Ángela Aguilar también publicó un mensaje en redes, pero se arrepintió y lo borró

Sorprendentemente, la esposa de Christian Nodal también reaccionó en redes tras la polémica que generó la supuesta infidelidad de su esposo con su violinista. Ángela Aguilar compartió un mensaje en sus stories de Instagram, aunque luego se arrepintió y lo eliminó.

“El amor es muy complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. @Nodal”, se lee.

“A ti, malintencionada, sólo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos, por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier mujer para el momento”, decía.

¿Ángela Aguilar hizo que Christian Nodal despidiera a su violinista?

No obstante, según la periodista de espectáculos Flor Rubio, quien forma parte de los conductores de Venga la Alegría y del grupo de críticos del reality La Granja VIP , comentó en su programa de YouTube que estuvo en contacto con el equipo de trabajo de Christian Nodal, quienes le aseguraron que la violinista Esmeralda Camacho no ha sido despedida y sigue trabajando para el cantante.

