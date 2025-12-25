Los 5 árboles de Navidad gigantes más impresionantes del mundo

Los árboles de Navidad gigantes tienen la magia de llenar de felicidad y esperanza a las personas que los admiran; por esta razón, estas cinco ciudades no escatiman en gastos para sorprender a sus ciudadanos y al resto del mundo con su impactante decoración navideña.

Si eres fan de la Navidad, no te puedes perder los cinco árboles de Navidad gigantes más impresionantes de este 2025. A continuación, te compartimos la lista.

Lista de los 5 árboles gigantes que impactaron al mundo en 2025

Una de las etapas más bonitas de la Navidad es la instalación del árbol de Navidad , que se realiza en millones de hogares alrededor del mundo. Existen pinos navideños de todos los tamaños, artificiales, naturales y de muchos colores diferentes.

No importa cuál sea el árbol navideño que elijas, lo importante es que se trata de una actividad que reúne y llena de esperanza a las familias. Ahora, te imaginas la emoción que sienten los ciudadanos con los árboles de Navidad más impactantes del mundo. Te contamos de cuáles se trata.

Italia

La ciudad de Gubbio en Italia se corona con el Récord Guinness, desde 1991, del árbol de Navidad más grande del mundo que se coloca en un cerro en la ciudad de Gubbio. Este árbol de Navidad gigante tiene una superficie de 1,000 m2, 750 metros de altura y 450 metros de ancho en la base.

🎄 Italia enciende el árbol de Navidad más grande del mundo. Está en Gubbio, mide más de 750 metros y fue reconocido por Récord Guinness. Cada diciembre ilumina el Monte Ingino y atrae a miles de visitantes. pic.twitter.com/EGpTHwWIbe — Kienyke (@kienyke) December 24, 2025

Hungría

En Hungría, cada año, se coloca un impresionante árbol de Navidad gigante frente a la basílica de San Esteban en la capital Budapest. Este pino navideño suele medir entre 20 y 30 metros de altura y está decorado con miles de luces y adornos de la temporada.

Tout cela est dû à Orbán, le « dictateur » de l’UE…❤️

( je vous met des photos aussi de ma ville)



Noël en Hongrie 🇭🇺🎄 : marché de Noël sûr et magnifique, aucun envahisseur, aucune tension dans nos villes. Simplement la joie chrétienne dans nos cœurs 💕 pic.twitter.com/bwvSIMjXVt — Loetitia Halàsz 🇭🇺✝️ ن (@LoetitiaH) December 3, 2025

Estados Unidos

El famoso abeto del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, EUA, es uno de los árboles de Navidad gigantes más populares y visitados en el mundo. Suele medir alrededor de 23 metros de altura, aunque varía cada año, con ejemplos recientes pesando unas 11 toneladas y teniendo un diámetro considerable.

Así fue el encendido del clásico árbol de Navidad en The Rockefeller Center. pic.twitter.com/3VUDrraND4 — Real Time (@RealTimeRating) December 4, 2025

España

En España destaca el enorme árbol de Navidad que decora la Puerta del Sol en Madrid y que se coloca cada año y se decora con miles de luces y adornos creando un ambiente festivo en la ciudad. Mide 37 metros de altura y tiene casi 14 metros de diámetro.

Brasil

En Brasil se instala un impresionante árbol de Navidad flotante sobre la laguna de Rodrigo de Freitas. Este árbol mide 80 metros de altura y se decora con 3 millones de luces. Una instalación verdaderamente impresionante que enciende el ambiente navideño en los corazones de propios y extranjeros.

Grupo visita Árvore de Natal de Botafogo pelo mar; assista #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/WVIdwnKWZr — CNN Brasil (@CNNBrasil) December 23, 2025

¿Conoces más árboles navideños gigantes impresionantes? Cuéntanos en los comentarios.

