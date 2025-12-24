Crayola vuelve la Navidad azul para que los perros puedan distinguirla

Es bien sabido que el perro es el mejor amigo del hombre y un dato curioso sobre esta especie es que no pueden distinguir el color rojo ni el verde, característicos de la Navidad y para que tu mascota también disfrute de la magia de estas fechas Crayola lanzó una campaña para incluir el color azul en esta temporada para que los lomitos también vivan la experiencia.

Crayola vuelve la Navidad azul para que los perros la distingan

Las mascotas son asociadas con la ternura y la lealtad y en la actualidad son considerados como integrantes de las familias y por ello, este año, Crayola lanzó una campaña donde los perros son los protagonistas.

En redes sociales se hizo viral un video en el que una niña está con su perro en la sala preparando todo para la Navidad ; sin embargo, la niña se da cuenta de que los perros no pueden ver el color rojo ni el verde, así que saca sus crayolas y empieza a hacer dibujos y manualidades con el color azul y al final toda la casa queda decorada con este color para que su mascota también pueda vivir y ver esta celebración.

¿De qué color ven los perros?

De acuerdo con un artículo publicado en Psychonomic Bulletin & Review existen muchos estudios que intentan dar una respuesta concreta sobre la capacidad de los animales y según la investigación los seres humanos tienen tres tipos de células fotorreceptoras de cono: onda larga para el color rojo, onda media para el verde y onda corta para el azul.

Mientras que los perros solo tienen dos, la onda corta y la larga que perciben el azul y amarillo, por ello, los perros son incapaces de percibir las diferencias entre el color verde, amarillo y rojo. Sin embargo, aún se deben hacer más investigaciones para conocer cómo perciben los colores los perros y si es similar a la de los humanos.

